Życie Warszawy
Nowy hotel w Jachrance pod Warszawą w technologii modułowej

Publikacja: 20.12.2025 19:25

Atutem obiektu ma być zaplecze gastronomiczne, w tym restauracja oraz bar umiejscowiony na dachu budynku, oferujący widok na okolicę.

Foto: mat. pras.

M.B.
Nowoczesny hotel nad Zalewem Zegrzyńskim w Jachrance będzie pierwszym w Polsce hotelem marki AC by Marriott wykonanym w całości w ekologicznej technologii prefabrykowanej.

Podpisane porozumienie zakłada realizację obiektu, który zaoferuje około dwustu pokoi gościnnych. Lokalizacja w Jachrance, położonej w bliskim sąsiedztwie Warszawy, ma przyciągać zarówno gości biznesowych, jak i osoby szukające miejsca na wypoczynek. Hotel zostanie zaprojektowany jako obiekt wielofunkcyjny, łączący funkcje konferencyjne z rozbudowaną ofertą rekreacyjną.

Zaplecze konferencyjne i strefa rekreacji

Projekt przewiduje utworzenie przestrzeni eventowej o łącznej powierzchni około 800 m2, co pozwoli na organizację zróżnicowanych spotkań i wydarzeń. Dla gości przygotowana zostanie również strefa SPA i saun oraz nowoczesna przestrzeń dedykowana rodzinom z dziećmi. Atutem obiektu ma być zaplecze gastronomiczne, w tym restauracja oraz bar umiejscowiony na dachu budynku, oferujący widok na okolicę.

Ekologiczna technologia modułowa

Kluczowym wyróżnikiem inwestycji jest sposób jej wykonania. Hotel zostanie zbudowany z modułów prefabrykowanych produkowanych w zakładzie J.W. Construction w Tłuszczu. Konstrukcja opiera się na zastosowaniu certyfikowanego drewna oraz materiałów o wysokich parametrach izolacyjnych. Wykorzystanie prefabrykatów pozwala na wyeliminowanie szkodliwych substancji chemicznych, poprawę komfortu akustycznego pokoi oraz skrócenie czasu trwania budowy przy zachowaniu wysokiej kontroli jakości.

Zrównoważone rozwiązania energetyczne

W obiekcie zostaną wdrożone nowoczesne systemy oparte na odnawialnych źródłach energii. Rozwiązania te mają na celu zminimalizowanie zapotrzebowania na energię z sieci oraz zapewnienie stabilnych warunków cieplnych wewnątrz budynku. Zastosowanie technologii energooszczędnych wpisuje się w strategię ograniczenia kosztów eksploatacji oraz dbałości o środowisko naturalne.

Współpraca uznanych marek

Dla sieci Marriott International projekt w Jachrance jest elementem dalszej ekspansji na polskim rynku hotelarskim. Z kolei dla dewelopera J.W. Construction to kolejna realizacja hotelowa prowadzona we współpracy z tym globalnym operatorem. Inwestycja stanowi połączenie międzynarodowych standardów hotelarskich z nowoczesnym, ekologicznym budownictwem.

