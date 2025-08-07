22.8°C
Życie Warszawy

Tramwaje wracają na pl. Zawiszy i Bemowo. Utrudnienia na Woli i Mokotowie

Publikacja: 07.08.2025 13:15

Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia

Foto: Tramwaje Warszawskie

rbi
Od przyszłego tygodnia tramwaje na pl. Zawiszy znów będą jeździły we wszystkich relacjach – po nowym torowisku. Bez przeszkód tramwaje będą kursować także na ul. Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami.

Na pl. Zawiszy wykonawca kończy prace na wlocie od strony ul. Towarowej. W środę, 6 sierpnia, ułożył ostatnie wielkogabarytowe płyty prefabrykowane. Kolejne kroki to poziomowanie płyt oraz montaż torów i rozjazdów. Prace rozpisane są aż do niedzieli 10 sierpnia. Łącznie cały remont zajmie więc pięć tygodni – gdyby zastosowane zostały tradycyjne metody i rozwiązania, utrudnienia musiałyby trwać co najmniej trzy miesiące.

Kończy się remont na pl. Zawiszy i ul. Powstańców Śląskich

Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń. Wykonawca będzie kontynuować roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem, co jednak nie będzie wpływało na ruch. Prace przy rekultywacji zieleni zostaną przeprowadzone jesienią.

Kończy się także remont przejazdów przez tory na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich oraz na wysokości pętli Nowe Bemowo. W obu lokalizacjach wymieniono tory, a kierowcy będą przejeżdżać po równej nawierzchni. Od poniedziałku 11 sierpnia tramwaje ponownie będą jeździć ul. Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami. Znikną też ograniczenia w ruchu.

Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec

Od najbliższej soboty i niedzieli 9-10 sierpnia, przez trzy kolejne weekendy, tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Ruch będzie wstrzymany od ul. Woronicza. Zamknięcia są związane z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Uniechowskiego w miejscu zlikwidowanej kładki. Inwestor prywatny, który poza wspomnianym przejściem, w ramach umowy z miastem ma za zadanie budowę parku linearnego, drogi rowerowej i przebudowę pobliskich skrzyżowań – przebuduje infrastrukturę tramwajową. Pozostałe prace drogowe związane z wyznaczaniem nowej zebry będą się odbywały w dni robocze bez ograniczenia ruchu tramwajowego i potrwają do początku września.

Od poniedziałku 11 sierpnia tramwaje nie będą dojeżdżały od Woronicza do pętli Kielecka. Ma to związek z remontem rozjazdu tramwajowego na pętli, a także pracami przyłączeniowymi przy budowie nowej trasy tramwajowej wzdłuż ul. Rakowieckiej. Przerwa w ruchu potrwa do końca wakacji.

Utrudnienia na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej

15 sierpnia rozpoczną się prace na skrzyżowaniu Wolskiej i Skierniewickiej. Wymienione zostanie torowisko w węźle rozjazdowym. Do końca wakacji tramwaje nie będą jeździły Wolską – od ul. Młynarskiej do przystanku Reduta Wolska. Tramwaje w kierunku Cm. Wolskiego i Jelonek będą jeździły ul. Kasprzaka.

Dłużej, bo do połowy września, potrwają prace na wlocie ul. Skierniewickiej. Nie spowoduje to istotnych zmian w układzie linii tramwajowych: trasę będzie musiała zmienić linia turystyczna 36 (obsługiwana taborem historycznym) oraz tramwaje zjeżdżające do zajezdni Wola (dojazd będzie możliwy od strony ul. Kasprzaka).

W trakcie prac zamknięta będzie jezdnia ulicy Wolskiej do centrum, pomiędzy Płocką i Skierniewicką. Na drugiej, północnej nitce zostanie wyznaczone po jednym pasie w każdym kierunku. Ulica Skierniewicka straci połączenie z Wolską. Objazd poprowadzi Płocką. Tablice informacyjne będą sugerowały kierowcom, żeby ominąć zwężenie Wolskiej ulicami Górczewską lub Kasprzaka.

