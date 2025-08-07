Tramwaje wracają na pl. Zawiszy i Bemowo. Utrudnienia na Woli i Mokotowie

Od przyszłego tygodnia tramwaje na pl. Zawiszy znów będą jeździły we wszystkich relacjach – po nowym torowisku. Bez przeszkód tramwaje będą kursować także na ul. Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami.



Na pl. Zawiszy wykonawca kończy prace na wlocie od strony ul. Towarowej. W środę, 6 sierpnia, ułożył ostatnie wielkogabarytowe płyty prefabrykowane. Kolejne kroki to poziomowanie płyt oraz montaż torów i rozjazdów. Prace rozpisane są aż do niedzieli 10 sierpnia. Łącznie cały remont zajmie więc pięć tygodni – gdyby zastosowane zostały tradycyjne metody i rozwiązania, utrudnienia musiałyby trwać co najmniej trzy miesiące.

Reklama

Kończy się remont na pl. Zawiszy i ul. Powstańców Śląskich

Tramwaje powinny wrócić na Towarową – od Kercelaka do pl. Zawiszy – od poniedziałku 11 sierpnia. Ruch kołowy i tramwajowy na tym ważnym skrzyżowaniu będzie się odbywać we wszystkich relacjach bez ograniczeń. Wykonawca będzie kontynuować roboty wykończeniowe poza jezdniami i torowiskiem, co jednak nie będzie wpływało na ruch. Prace przy rekultywacji zieleni zostaną przeprowadzone jesienią.

Kończy się także remont przejazdów przez tory na skrzyżowaniu ul. Powstańców Śląskich i Piastów Śląskich oraz na wysokości pętli Nowe Bemowo. W obu lokalizacjach wymieniono tory, a kierowcy będą przejeżdżać po równej nawierzchni. Od poniedziałku 11 sierpnia tramwaje ponownie będą jeździć ul. Powstańców Śląskich – między Bemowem a Bielanami. Znikną też ograniczenia w ruchu.

Tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec

Od najbliższej soboty i niedzieli 9-10 sierpnia, przez trzy kolejne weekendy, tramwaje nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Ruch będzie wstrzymany od ul. Woronicza. Zamknięcia są związane z budową przejścia dla pieszych na wysokości ul. Uniechowskiego w miejscu zlikwidowanej kładki. Inwestor prywatny, który poza wspomnianym przejściem, w ramach umowy z miastem ma za zadanie budowę parku linearnego, drogi rowerowej i przebudowę pobliskich skrzyżowań – przebuduje infrastrukturę tramwajową. Pozostałe prace drogowe związane z wyznaczaniem nowej zebry będą się odbywały w dni robocze bez ograniczenia ruchu tramwajowego i potrwają do początku września.