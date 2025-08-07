Wakacyjne prace na torach. Jak zmienią się trasy tramwajów?

Zmiany tras tramwajowych spowodowane są głównie remontami torów.
Zmieni się trasa tramwajów linii 77 – z pętli Kielecka pojadą na plac Narutowicza trasą: Rakowiecka – św. Andrzeja Boboli – Wołoska – J.P. Woronicza – Puławska – Marszałkowska – Nowowiejska – L. Krzywickiego – Filtrowa. Wydłuży się trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.
Od poniedziałku 11 sierpnia, w związku z zakończeniem prac na pl. Zawiszy i Powstańców Śląskich, na swoje stałe trasy wrócą więc tramwaje przejeżdżające przez plac Zawiszy w kierunku Woli, czyli 22 (Wiatraczna – Piaski), 24 (Gocławek – Nowe Bemowo), uzupełniającej 78 (Pl. Narutowicza – Os. Górczewska) oraz kursujące na Bemowie: 11 (Nowe Bemowo/Cm. Wolski – Sielce), 19 (Nowe Bemowo – Stegny), 26 (Metro Młociny – Wiatraczna). Przestaną kursować tramwaje linii 72 i 77 oraz autobusy Z-2 i Z28. Linia Z14, zastępująca obok Z-9 tramwaje na Grójeckiej, będzie ponownie dojeżdżać tylko do Pl. Narutowicza.
Jednocześnie od poniedziałku tramwaje nie dojadą do pętli Kielecka. Nie będą jeździły tramwaje linii 77, a 18 i zastępcze autobusy Z-1 pozostaną na swoich dotychczasowych trasach (18: Plac G. Narutowicza – PKP Służewiec, Z-1: Dworzec Centralny – J.P. Woronicza). Tramwaje linii 31 będą kursowały tylko w dni powszednie.
W kolejne sierpniowe weekendy (15-17 oraz 23-24 sierpnia) odcinek z wyłączonym ruchem tramwajowym wydłuży się – składy nie będą dojeżdżały do pętli PKP Służewiec. Wtedy „osiemnastka” będzie dojeżdżała tylko do skrzyżowania ulic Woronicza i Wołoskiej, wydłuży się za to trasa autobusowej linii zastępczej Z-1 – autobusy pojadą ulicami Wołoską i Marynarską do przystanków PKP Służewiec na wiadukcie.
W związku z pracami remontowymi na ulicy Wolskiej od 15 sierpnia tramwaje nie będą kursowały odcinkiem od ulicy Młynarskiej do M. Kasprzaka. Trasę zmieni linia 26 – tramwaje zostaną skierowane na ulicę M. Kasprzaka, Prostą, Aleję Jana Pawła II, którą dojadą do alei „Solidarności” i swojej stałej trasy. Tramwaje linii 36 nie przejadą przez ulicę Skierniewicką, tylko będą kursowały M. Kasprzaka. Nie będą kursowały tramwaje linii 13 i 27 – zamiast nich pojawi się zastępcza linia tramwajowa 73 (na trasie Kawęczyńska-Bazylika – Metro Młociny ulicami: Kawęczyńska, Kijowska, Targowa, Aleja „Solidarności”, Okopowa, Aleja Jana Pawła II, ks. J. Popiełuszki, J. Słowackiego, Marymoncka, Zgrupowania AK „Kampinos”) i autobusowa Z26 (trasa Okopowa – Aleja „Solidarności” – Wolska – Cm. Wolski).