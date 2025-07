Ciszej wokół Południowej Obwodnicy Warszawy. Dobudują ekrany akustyczne za 23 mln zł

GDDKiA w Warszawie podpisała umowę na zaprojektowanie i wybudowanie dodatkowych ekranów akustycznych w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy (S2 POW). Inwestycja o wartości ponad 23 mln zł ma na celu ograniczenie hałasu w rejonach mieszkalnych.



Inwestycja jest odpowiedzią na wyniki analizy porealizacyjnej przeprowadzonej przez GDDKiA. Jej celem była weryfikacja faktycznego oddziaływania oddanej do użytku drogi na środowisko, ze szczególnym uwzględnieniem rozprzestrzeniania się hałasu przy rzeczywistym natężeniu ruchu pojazdów. Zakres tej analizy określił Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Opracowanie zawierało między innymi szczegółowe analizy poziomu hałasu na terenach wzdłuż drogi ekspresowej S2 pomiędzy węzłami Puławska i Lubelska, a także pomiary jakości powietrza i gleby.

Reklama

Wyniki wykazały potrzebę dobudowy zabezpieczeń akustycznych. Nowe ekrany powstaną w miejscach, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu, przede wszystkim na terenach podlegających ochronie akustycznej, w tym w pobliżu nowo powstałej zabudowy mieszkaniowej.

Rozstrzygnięto przetarg. Kto zbuduje nowe bariery akustyczne?

Wykonawcą dodatkowych ekranów akustycznych została firma Ekopres. Wartość podpisanej umowy wynosi ponad 23 miliony złotych. Całość inwestycji ma zostać zrealizowana w ciągu 20 miesięcy od daty zawarcia kontraktu. Pierwszy etap, trwający 10 miesięcy, obejmuje opracowanie wszystkich niezbędnych projektów oraz uzyskanie stosownych decyzji zezwalających na rozpoczęcie robót. Kolejne 10 miesięcy przeznaczono na realizację prac budowlanych w terenie oraz uzyskanie pozwoleń na użytkowanie.

Mapa ciszy: gdzie GDDKiA postawi nowe ekrany?

Dodatkowe ekrany akustyczne powstaną głównie na zachód od Wisły. Wśród wskazanych lokalizacji znajdują się obszary na Wilanowie, w okolicy ulicy Sytej, na odcinku od ulicy Sytej do ulicy Bruzdowej, na fragmencie odcinka od ulicy Przyczółkowej do ulicy Ruczaj oraz w okolicy ulicy Marcepanowej. Nowe zabezpieczenia zostaną również wybudowane w miejscowości Zagórze na terenie gminy Wiązowna. Są to obszary, w których po oddaniu do użytku Południowej Obwodnicy Warszawy odnotowano przekroczenia norm hałasu, wpływające na komfort mieszkańców.