Waszyngtona dopiero za 3 lata, Grochowska bez planów. Inwestycje rowerowe na Pradze-Południe rozczarowaniem?

Wkrótce ma się rozpocząć również remont zaniedbanych odcinków przy Trasie Siekierkowskiej i Wale Miedzeszyńskim.

Wieloletnie oczekiwanie na kluczowe trasy

Mimo tych zapowiedzi, Robert Migas, radny Pragi-Południe wyraża głębokie rozczarowanie tempem realizacji największych inwestycji. Najbardziej jaskrawym przykładem jest aleja Waszyngtona. Chociaż dyrektor ZDM pozyskał fundusze UE na realizację tej inwestycji, budowa drogi rowerowej w tym miejscu ma się zakończyć dopiero w... 2028 roku.

Sytuacja jest jeszcze gorsza w przypadku ulicy Grochowskiej, która choć jest uwzględniona w docelowej sieci ZDM, nie ma żadnej konkretnej daty realizacji ani harmonogramu. To oznacza, że nie wiadomo, kiedy mieszkańcy będą mogli liczyć na modernizację tej ważnej arterii.

Brak koordynacji i „niewiadoma” na moście Poniatowskiego

Szczególnie niepokojący jest brak koordynacji prac. Radny Migas zwraca uwagę na most Poniatowskiego, który jest „jedną wielką niewiadomą”. Aby uniknąć ponownego rozkopywania terenu, apeluje o powiązanie budowy trasy rowerowej na moście z oddaniem DDR na al. Waszyngtona (do 2028–2029 roku) oraz z końcowym etapem budowy tramwaju na Gocław. Jego zdaniem, wszystkie te inwestycje powinny być realizowane w jednym, spójnym harmonogramie.

Reklama

Radny podkreśla również, że w planach ZDM brakuje dwóch kluczowych ciągów komunikacyjnych: bezkolizyjnej „Grochostrady” (wzdłuż torów kolejowych od Gocławka do Mostu Średnicowego) oraz ciągu łączącego ulice Chłopickiego, Zamieniecką i Fieldorfa.

Co dalej z Grochowską?

Na koniec radny Migas odnosi się do problemu braku zasobów, na które powołuje się ZDM w kontekście remontu Grochowskiej. Zasugerował, że miasto powinno szukać alternatywnych rozwiązań, włączając w to zaangażowanie innych jednostek lub samej dzielnicy. Pokazuje to, że mimo gotowych planów i potrzeb mieszkańców, realizacja kluczowych inwestycji często zależy od poszukiwania dodatkowych funduszy i sił roboczych.