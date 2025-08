Loty z Warszawy do Izraela znowu możliwe. Po 3 miesiącach wznowiono rejsy do Tel Awiwu

Polskie Linie Lotnicze LOT wznowiły rejsy na trasie Warszawa-Tel Awiw. Przewoźnik dołączył tym samym do grona linii, które po majowej przerwie wracają do obsługi Izraela, kluczowego rynku dla polskiego flagowego operatora.



Po niemal trzech miesiącach przerwy, Polskie Linie Lotnicze LOT ponownie oferują bezpośrednie loty z Warszawy do Tel Awiwu. Pierwszy rejs odbył się w czwartek 31 lipca, co potwierdzał rzecznik LOT-u, Krzysztof Moczulski, w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Wznowienie połączeń jest odpowiedzią na stabilizację sytuacji w regionie, która umożliwiła powrót do regularnych operacji lotniczych. PLL LOT nie jest jedynym przewoźnikiem, który zdecydował się na ten krok – do Tel Awiwu latają już m.in. Air France i United Airlines, a niedługo dołączy do nich również Wizz Air.

Loty z Warszawy i Krakowa Boeingami 737 MAX

Zgodnie z planem przewoźnika, loty z Warszawy do Tel Awiwu są już realizowane, a od 3 sierpnia wznowione zostaną również połączenia z Krakowa. Do obsługi tych tras LOT wyznaczył samoloty Boeing 737 MAX 8 oraz Airbus A320, który jest leasingowany od rumuńskiej linii HelloJets. Jak przekazała redakcja portalu rynek-lotniczy.pl, decyzja o leasingu ma na celu „uwolnienie” samolotów z własnej floty LOT, co pozwoli na zwiększenie oferty na innych trasach.

Izrael - kluczowy rynek i hub przesiadkowy

Wznowienie lotów do Tel Awiwu ma strategiczne znaczenie dla polskiego przewoźnika. Prezes LOT, Michał Fijoł, w rozmowie z rynek-lotniczy.pl, podkreślił, że Izrael to „bardzo istotny rynek”, a aż 7 proc. pasażerów na trasach krótkiego zasięgu LOT pochodzi właśnie z tego kraju. Izraelczycy chętnie wybierają Polskie Linii Lotniczych w ofercie tranzytowej do USA. Wznowienie połączeń do Izraela to także ważny sygnał po tym, jak LOT przywrócił loty do libańskiego Bejrutu, co świadczy o stopniowym powrocie do operacji w całym regionie.