Rekrutacja do programu mentoringowego Academy Smolna

Centrum Przedsiębiorczości Smolna zaprasza osoby z pomysłem na biznes i początkujących przedsiębiorców do udziału w nowej edycji programu Academy Smolna.



Program jest szansą na zdobycie indywidualnego wsparcia ekspertów oraz uporządkowanie strategii biznesowej.

Program mentoringowy Academy Smolna

Do programu zostanie zakwalifikowanych 5 firm, które otrzymają 10 godzin indywidualnych sesji mentoringowych – dopasowanych do potrzeb konkretnego biznesu, wsparcie ekspertów z dziedzin takich jak: strategia, marketing, sprzedaż, prawo, finanse, technologia, zdalną, elastyczną formę pracy online oraz dostęp do kursów online dla każdego uczestnika.

Program kierowany jest do mieszkańców Warszawy, którzy prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 3 lata lub dopiero planują ją rozpocząć. Liczba miejsc jest ograniczona.

Zgłoszenia można wysyłać do 18 sierpnia przez formularz dostępny pod adresem: https://forms.office.com/e/w4xKcs3K2y.