Szansa dla początkujących przedsiębiorców. Rusza bezpłatny program mentoringowy

Programy coachingowe i mentoringowe w Warszawie

W Warszawie przedsiębiorcy mają możliwość skorzystania z bezpłatnych programów coachingowych i mentoringowych, które oferują wsparcie na różnych etapach rozwoju firmy. Jednym z najważniejszych jest program Academy_Smolna, realizowany przez urząd miasta we współpracy ze Startup Academy. Umożliwia on mieszkańcom Warszawy oraz okolic skorzystanie łącznie z kilkuset godzin bezpłatnego doradztwa biznesowego, księgowego i prawnego oraz ponad stu godzin indywidualnego mentoringu. Oferta skierowana jest zarówno do osób planujących rozpoczęcie działalności, jak i przedsiębiorców działających na rynku do około trzech lat. Program pozwala uzyskać wsparcie ekspertów i praktyków biznesu w kluczowych obszarach prowadzenia firmy, a także skorzystać z indywidualnych konsultacji i mentoringu dostosowanego do bieżących potrzeb uczestników.

Propozycją dla młodych przedsiębiorców do 29. roku życia jest program Mentoring YES realizowany przez Fundację Youth Business Poland. Jest to sześciomiesięczny program, w ramach którego uczestnicy mogą korzystać z mentoringu biznesowego, tematycznych konsultacji i coachingu, dzięki czemu otrzymują indywidualne wsparcie w rozwijaniu swojego pomysłu na biznes lub prowadzeniu niedawno założonej firmy. Udział w programie jest bezpłatny, a mentorzy to doświadczeni eksperci, którzy dostosowują tematykę spotkań do indywidualnych potrzeb uczestników.

Dla przedsiębiorstw zainteresowanych rozwojem innowacyjności skierowany jest program Innovation Coach, będący bezpłatną usługą doradczą. Adresowany jest do osób fizycznych prowadzących działalność oraz firm różnej wielkości z terenu Polski, które nie mają doświadczenia w pracach badawczo-rozwojowych. Przedsiębiorcy mogą liczyć na wsparcie wykwalifikowanych ekspertów pomagających wygenerować pomysł na innowacje oraz otrzymać rekomendacje rozwojowe. Program kładzie nacisk na innowacje technologiczne i rozwój B+R.

W Warszawie cyklicznie organizowane są także bezpłatne warsztaty i spotkania coachingowe, które umożliwiają zdobycie praktycznych umiejętności, wymianę doświadczeń i nawiązywanie kontaktów biznesowych. Choć te inicjatywy oferują wsparcie w formule grupowej, mogą stanowić cenne uzupełnienie dla przedsiębiorców, którzy szukają inspiracji oraz podstawowych narzędzi do rozwoju firm.