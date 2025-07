Jechał autostradą audi z pękniętą szybą i niesprawnym oświetleniem, nie zatrzymał się do kontroli i uciekał przed policjantami. Taka jest lista przewinień nieposiadającego prawa jazdy 19-letniego Ukraińca, którego zatrzymali policjanci z grodziskiej drogówki. Grozi mu m.in. deportacja.



Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Grodzisku Mazowieckim pełniąc służbę na autostradzie A-2 zwrócili uwagę na audi z pękniętą szybą i niesprawnym oświetleniem. Postanowili je skontrolować. „Kierujący zastosował się do polecenia zjechania z trasy za radiowozem, ale w pewnym momencie zmienił decyzję i kierunek jazdy. Po krótkiej ucieczce samochodem, mężczyzna razem z pasażerem wybiegli na jezdnię i pieszo uciekali przed ścigającymi ich policjantami. Ucieczka trwała krótko i obaj zostali zatrzymani” – czytamy w komunikacie grodziskiej policji.

Zatrzymanemu obywatelowi Ukrainy grozi deportacja

Okazało się, że kierowcą był 19-letni obywatel Ukrainy który nie miał uprawnień do kierowania samochodem. Policjanci poinformowali mężczyznę, że nie zatrzymując się do kontroli drogowej popełnił przestępstwo. Został ukarany mandatami za wykroczenia: spowodowanie zagrożenia w ruchu drogowym, niewykonywanie poleceń policjanta, niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa, niesprawność techniczną pojazdu.

Jak informuje asp.sztab. Katarzyna Zych z KPP w Grodzisku Mazowieckim, po zgromadzeniu pełnych materiałów 19-latek usłyszał zarzut karny za który grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności. Grodziski sąd przychylił się do wniosku policjantów i wydał postanowienie o umieszczeniu go w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców, skąd może być deportowany do swojego kraju.