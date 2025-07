Historia szabli wydobytej z dna Wisły

W ostatnim czasie Wisła zaskakuje niezwykłymi znaleziskami. Niedawno media obiegła informacja o odnalezieniu średniowiecznego miecza. Teraz rzeka oddała inny zabytek o dużej wartości historycznej – szablę.



Odkrycie szabli wywołało natychmiastowe poszukiwania informacji o znalezisku, które dzięki uczciwości i wzorowej postawie znalazcy mogło trafić do rąk ekspertów i wzbogacić naszą wiedzę.

Broń tego typu była najczęściej wyposażeniem grenadierów, a niekiedy także podoficerów Foto: mat. pras.

Tajemnicza szabla piechoty

Pierwsze przypuszczenia entuzjastów broni białej sugerowały, że jest to szabla austriacka typu Prima Plana. Te wstępne oceny zostały w dużej mierze potwierdzone przez Michała Mackiewicza, kustosza z Muzeum Wojska Polskiego. Jak wyjaśnił ekspert, znaleziony przedmiot to szabla piechoty, którą datuje się na drugą połowę XVIII wieku.

Broń tego typu była najczęściej wyposażeniem grenadierów, a niekiedy także podoficerów. Charakterystycznym elementem pochwy jest hak w kształcie serduszka, służący do mocowania szabli w skórzanej pętli. Co ciekawe, szabla ta nie była przeznaczona do walki, lecz stanowiła praktyczne narzędzie wykorzystywane podczas prac polowych, takich jak sporządzanie koszy faszynowych.