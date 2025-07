Trzy nowe PSZOKi powstaną w Warszawie. Ratusz ogłosił przetarg

Warszawskie PSZOKi: za mało i za daleko

Warszawskie PSZOKi odbierają bardzo niewielką część odpadów komunalnych, co wynika z ich lokalizacji, niewystarczającej promocji mobilnych punktów i niedogodnego dostępu, co powoduje, że część mieszkańców wybiera nielegalne sposoby pozbywania się odpadów, na przykład wyrzucając je do lasów czy na pobocza dróg.

Główne problemy z PSZOKami w Warszawie dotyczą niewystarczającej liczby stacjonarnych punktów, których na terenie miasta działają tylko cztery. Dodatkowo trudno do nich dojechać komunikacją miejską, co jeszcze bardziej zniechęca mieszkańców do korzystania z nich.

Mobilne punkty zbiórki funkcjonują jedynie w określonych lokalizacjach przez krótki czas w tygodniu, co również ogranicza ich użyteczność i świadomość wśród mieszkańców.

Dobre praktyki miast uruchamiających PSZOKi

Polskie miasta inwestują w rozbudowę zaplecza technicznego, poprawę infrastruktury i edukację mieszkańców w duchu zrównoważonego rozwoju, co także pozytywnie wpływa na efektywność punktów selektywnej zbiórki odpadów. Inne przykłady dobrych praktyk dotyczą opracowania standardów lokalizacji i organizacji PSZOKów oraz tworzenia sieci napraw i punktów ponownego użycia, co pozwala na ograniczenie ilości odpadów trafiających na składowiska.

Szczecin wypracował system ośmiu PSZOKów, nazwanych Ekoportami, rozmieszczonych strategicznie tak, aby każdy punkt obsługiwał około 50 tys. mieszkańców, co znacznie ułatwia dostęp i zwiększa efektywność selektywnej zbiórki odpadów.

W Częstochowie funkcjonuje system zbiórki tekstyliów „door-to-door”, gdzie mieszkańcy wystawiają zapakowane ubrania, które następnie odbierają wyspecjalizowane firmy, co ułatwia segregację i ogranicza ilość odpadów wyrzucanych do PSZOKów.

Z kolei w Opolu i Izabelinie powstały tzw. gminne rebutiki, czyli miejsca, gdzie mieszkańcy mogą oddać używaną odzież i tekstylia, które dostają „drugie życie” np. jako materiały izolacyjne, legowiska dla zwierząt czy inne produkty ekologiczne.

W północno-zachodniej Polsce zrealizowano projekt współfinansowany przez Unię Europejską, który zakładał budowę nowoczesnych, dobrze wyposażonych PSZOKów w całym regionie oraz budowę systemów pojemników półpodziemnych uzupełniających selektywną zbiórkę. Projekt był realizowany głównie w ramach Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty oraz gmin sąsiednich. Do tej pory powstały tam trzy PSZOKi w miejscowościach Postomino, Białogard i Gościno. Dodatkowo w trakcie budowy są kolejne punkty w Dygowie, Ustroniu Morskim oraz Bornem Sulinowie. W Szczecinku natomiast zbudowano sieć 70 półpodziemnych pojemników na odpady komunalne, które uzupełniają system selektywnej zbiórki w regionie. Projekt obejmuje docelowo budowę PSZOKów w 12 gminach północno-zachodniej Polski, zwiększając dostęp mieszkańców do punktów selektywnej zbiórki.

W 2025 r. gminy powinny osiągnąć poziom 55 proc. recyklingu odpadów. Większość samorządowców twierdzi, że to niemożliwe.