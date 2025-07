Żoliborz zachęca do ponownego wykorzystania odzieży

Urząd Dzielnicy Żoliborz walczy z wyrzucaniem ubrań do śmieci. „Takie rozwiązanie wspiera szerzenie idei ponownego wykorzystania tekstyliów i pomoc potrzebującym osobom”



W ramach inicjatywy urzędnicy wskazują na rosnący problem nadmiaru tekstyliów, wynikający z trendów modowych i nadkupowania odzieży, która często kończy jako odpad.

Reklama

Urzędnicy przeciw wyrzucaniu ubrań

Jak podkreślają w liście do spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, co roku w Polsce wyrzuca się setki tysięcy ton ubrań, z których znaczna część nadaje się do ponownego użycia, a wiele z nich nigdy nie zostało założonych więcej niż raz. Dodają, że zanieczyszczanie środowiska odpadami tekstylnymi jest poważnym wyzwaniem. Odzież wyrzucona do zwykłych śmieci nie tylko utrudnia odzysk surowców, ale również rozkłada się latami, emitując mikroplastiki i szkodliwe substancje.

Przypominają też, że w okolicach urzędów dzielnic, w tym na Żoliborzu, umieszczane są całodobowe pojemniki na odzież używaną. Mimo to mieszkańcy zgłaszają potrzebę postawienia takich pojemników bliżej miejsca zamieszkania, na terenie wspólnot mieszkaniowych czy spółdzielni.

Urząd Dzielnicy Żoliborz zachęca do ustawiania pojemników na odzież

Z tego powodu Urząd Dzielnicy Żoliborz zachęca wspólnoty mieszkaniowe i zarządców nieruchomości do zaangażowania się w tę inicjatywę. Ustawienie pojemników na odzież używaną na terenie własnej nieruchomości pozwoli mieszkańcom na wygodne przekazywanie niepotrzebnych ubrań, jednocześnie redukując ilość odpadów trafiających do pojemników komunalnych. Takie rozwiązanie wspiera także szerzenie idei ponownego wykorzystania tekstyliów i pomoc potrzebującym osobom.