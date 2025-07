Żyrafa z warszawskiego zoo będzie obchodziła urodziny

Gdzie występują żyrafy?

Żyrafy to jedne z najbardziej charakterystycznych i rozpoznawalnych zwierząt na świecie. Ich długie szyje pozwalają im sięgać po liście z najwyższych gałęzi drzew, co czyni je doskonałymi przystosowaniami do życia w afrykańskich suchych sawannach. Żyrafy żyją w niewielkich stadach, które zazwyczaj liczą od kilku do kilkunastu osobników. Są roślinożerne, a ich dieta składa się głównie z liści akacji, odmian drzew i krzewów.

Żyrafy występują na wszystkich obszarach Afryki, od Sahary po południowe kraje kontynentu. Zamieszkują rozległe sawanny, niestałe lasy oraz suche tereny, gdzie mogą znaleźć odpowiednią ilość liści i gałęzi do żerowania. Naturalne siedliska żyraf obejmują krajowe parki narodowe i rezerwaty, w których mogą swobodnie się poruszać i żyć w społecznościach. Poza Afryką żyrafy są obecne głównie w ogrodach zoologicznych na całym świecie, gdzie służą jako świetny przykład unikatowych gatunków i edukacji ekologicznej.