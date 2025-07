Warszawskie zoo świętuje narodziny „malutkiej piękności”. 31 maja na świat przyszła samiczka pudu południowego, gatunku często nazywanego drugim najmniejszym jelonkiem świata.



Nowonarodzona pudu to córeczka trzyletniej Juany i czteroletniego Pitchu. Waży zaledwie około kilograma i już jest ulubienicą pracowników zoo. Teraz ma szansę skraść serca odwiedzających. Charakteryzuje ją urocze umaszczenie pyszczka, przypominające delikatną opaskę. Dorosłe pudu południowe osiągają zaledwie około 40 cm wzrostu, co czyni je jednymi z najmniejszych jeleni na świecie. W swoim naturalnym środowisku, czyli lasach deszczowych Chile i Argentyny, są niezwykle płochliwe i trudne do zaobserwowania. Choć i w ogrodzie zoologicznym ich wypatrzenie może wymagać cierpliwości, warto spróbować.

Warszawiacy wybiorą imię dla samiczki pudu

Mała samiczka pudu nie ma jeszcze imienia, a warszawskie zoo zaprasza wszystkich mieszkańców do udziału w plebiscycie! Zgodnie z tradycją, wszystkie zwierzęta urodzone w ZOO w tym roku otrzymują imiona na literę "R".

Swoje propozycje imion, zaczynające się na literę "R", możecie zgłaszać w komentarzach pod postem warszawskiego zoo do środy, 9 lipca, do godziny 7:30. Następnie opiekunowie zwierząt wybiorą najciekawsze propozycje, które przejdą do finałowego etapu głosowania.