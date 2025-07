Poziom Wisły w Warszawie wciąż spada. Najgorsze wyniki w historii pomiarów

Poziom wody w Wiśle spadł w sobotę 5 lipca do rekordowo niskiej wartości – wodowskaz na stacji Warszawa Bulwary wskazał zaledwie 15 centymetrów. To nowy najniższy wynik w historii pomiarów.



W piątek, 4 lipca 2025 roku, odnotowano najniższy w historii nowoczesnych pomiarów poziom Wisły w Warszawie. W piątek wodowskaz znajdujący się przy Bulwarach pokazał zaledwie 19 centymetrów. Nie minęła doba i znów padł rekord – o godzinie 13 ten sam wodowskaz pokazywał już tylko 15 cm. To najniższe wartości zarejestrowane dzień po dniu od 1951 roku, czyli od momentu rozpoczęcia systematycznych pomiarów hydrologicznych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w tym rejonie.

230 cm wynosi norma na stacji pomiarowej Warszawa Bulwary

Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie

Rekord został pobity też na stacji Warszawa Nadwilanówka. W piątek stan wody osiągnął 49 cm, w sobotę poziom wody opadł jeszcze bardziej – do 44 cm. To spadek o 11 cm w porównaniu do rekordu z 2024 roku.

Zdaniem ekspertów wkrótce poziom rzeki może spaść jeszcze bardziej – prognozuje się, że na bulwarach 6 lipca osiągnąć może on nawet 14 centymetrów. Oznaczałoby to więc pobicie kolejnego rekordu.