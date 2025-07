Festiwal Święto Niemego Kina w Iluzjonie

Zbliża się jubileuszowa, 20. edycja Święta Niemego Kina. Łączy się ona z większym jubileuszem: 70-lecia Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, która jest organizatorem wydarzenia.



Święto Niemego Kina 2025

Jak zapowiada Tomasz Kolankiewicz, dyrektor FINA, na festiwalu zaprezentowane zostanie szerokie spektrum kina niemego: od żelaznego kanonu po mniej znane, często nigdy w Polsce nie prezentowane, filmy z całego świata. Od krótkich filmów industrialnych po pierwsze pełnometrażowe fabularne filmy fantastycznonaukowe.

– Wszystko to w towarzystwie granych na żywo nowych aranżacji muzycznych w wykonaniu muzyków eksperymentalnych – opisuje. – Część filmów to dzieła po restauracji cyfrowej, część - prezentowane z taśmy 35 mm, których pokaz w Kinie Iluzjon będzie jedyną szansą zapoznania się z zapomnianymi skarbami z naszego archiwum. Tym co pozostaje wspólne, i być może też najbardziej zaskakujące, jest jedno: te przeszło już stuletnie dzieła zachowały niezwykłą świeżość zarówno formalnie, jak i w swojej strefie znaczeniowej – dodaje.

Nieme kino i najbardziej eksperymentalny okres w historii kinematografii

Z kolei Elżbieta Wysocka, dyrektorka programowa festiwalu dodaje, że punktem wyjścia do programu tegorocznej edycji był Kazimierz Prószyński – największy polski wynalazca technik filmowych, którego 150. rocznicę urodzin obchodzimy w tym roku. – Jego pomysły i wynalazki stały się dla nas inspiracją, by tegoroczna edycja stała się opowieścią o naszej relacji z technologią oraz jej władzą nad naszymi umysłami i wyobraźnią – mówi Elżbieta Wysocka. – Dlatego wybierając filmy na 20. Święto Niemego Kina, oprócz ich atrakcyjności wizualnej, chciałam pokazać, że nasze współczesne marzenia, emocje i lęki związane z nowymi technologiami nie są niczym nowym – dzielimy je z naszymi prapradziadkami i praprababkami – dodaje.