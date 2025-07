Budowlane zero waste na Grochowie. Nowe chodniki ze starego betonu

Ekologiczne korzyści

W miejscach, z których zostaną zabrane płyty betonowe, powstanie przestrzeń dla nowej zieleni. To przyczyni się też do zwiększenia retencji wody opadowej. Dodatkowo, mniej betonu oznacza mniej nagrzanych powierzchni w okresie letnim. Nowo powstałe tereny zielone stworzą również schronienie dla drobnych zwierząt. Ważnym aspektem dla mieszkańców jest także zapewnienie, że realizacja projektu nie wiąże się z likwidacją miejsc parkingowych, co jest częstą praktyką przy tego typu inwestycjach.

Szczegóły realizacji i finansowanie

Realizacja projektu zakłada pragmatyczne i efektywne kosztowo podejście. W celu minimalizacji wydatków, prace zostały celowo podzielone na odrębne pozycje, takie jak usunięcie i przełożenie płyt, zamiast jednego kompleksowego przetargu. Całkowity koszt tego przedsięwzięcia wyniesie około 372 tys. zł. Projekt powstanie w ramach realizacji pomysłu z budżetu obywatelskiego.