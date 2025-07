15. budżet obywatelski. 551 projektów za 120 mln zł. Wzrosło zaangażowanie mieszkańców

Warszawiacy wybrali 551 projektów do realizacji w ramach 15. edycji budżetu obywatelskiego, przeznaczając na nie ponad 120 mln zł. Najwięcej inicjatyw dotyczyło zieleni i natury, a zaangażowanie mieszkańców pozwoliło na niemal podwojenie liczby zwycięskich pomysłów względem ubiegłego roku.



Ogłoszono oficjalne wyniki 15. edycji budżetu obywatelskiego w Warszawie. Nastąpiło to wczoraj (1 lipca) podczas uroczystej gali w Pałacu Kultury i Nauki. Dzięki zaangażowaniu ponad 73 tysięcy warszawiaków, do realizacji trafi 551 projektów, na które przeznaczono łączną pulę ponad 120 milionów złotych. Zwycięskie propozycje będą realizowane od przyszłego roku.

Reklama

Wzrost liczby wybranych inicjatyw

W tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego mieszkańcy mieli możliwość wyboru spośród 1373 projektów. Ostatecznie do realizacji zakwalifikowano 551 propozycji, co stanowi znaczący wzrost w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy to wybrano 293 pomysły. Spośród tegorocznych zwycięzców, 338 to projekty lokalne, 156 dzielnicowe, a 17 miejskie. Najwięcej, bo aż 48 projektów, zostanie zrealizowanych na terenie dzielnicy Mokotów.

Prezydent Warszawy o zaangażowaniu mieszkańców

Prezydent miasta Rafał Trzaskowski podziękował uczestnikom budżetu obywatelskiego podczas gali finałowej. Podkreślił rolę autorów projektów w identyfikowaniu potrzeb i znajdowaniu rozwiązań, a także zaangażowanie głosujących w kształtowanie przestrzeni miejskiej. Wyrazy uznania skierował również do koordynatorów, których praca jest niezbędna do realizacji projektów. – Gratuluję autorom zwycięskich pomysłów, a tym, których propozycje tym razem nie zyskały wystarczającej liczby głosów serdecznie dziękuję za zaangażowanie i zachęcam wszystkich, żeby działać dalej! – zwrócił się do zebranych na gali budżetu obywatelskiego Rafał Trzaskowski.