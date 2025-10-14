Kwiaty z pętli do rozdania. Gdzie można będzie dostać rośliny?

Kwiaty, które przez całe lato upiększały miejskie pętle, w przyszłym roku będą mogły zakwitnąć w ogrodach i na balkonach warszawiaków. Zarząd Oczyszczania Miasta zaprasza mieszkańców po rośliny z krańcowych przystanków.



Rozpoczyna się wymiana sezonowych nasadzeń na pętlach autobusowych i tramwajowych.

Kwiaty z pętli na balkony i do ogrodów

Letnie kwiaty - pelargonie, begonie, gaury, szałwie i werbeny patagońskie, ustępują miejsca jesiennym kompozycjom. Rośliny, które zdobiły miasto latem, mogą przetrwać zimę i na wiosnę zakwitnąć ponownie. Dlatego ZOM zachęca mieszkańców do ich zabrania na własne balkony i do ogrodów.

Akcja rozpocznie się w środę 15 października o godz. 7 i trwa do piątku 17 października. Do rozdania są pelargonie, szałwie i gaury z pętli autobusowych Żerań FSO i Rondo Wiatraczna, a także z Nowego Bemowa i Wilanowa. Rośliny można samodzielnie zabrać z kwiatowych wież, więc warto mieć ze sobą rękawiczki i łopatki. Konieczne są także pojemniki do transportu.

Jak przezimować pelargonie?

ZOM radzi również, w jaki sposób opiekować się pelargoniami zimą.