Życie Warszawy

Kwiaty z pętli do rozdania. Gdzie można będzie dostać rośliny?

Publikacja: 14.10.2025 12:30

Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo

Kwiatowe wieże na pętli Nowe Bemowo

Foto: Zarząd Oczyszczania Miasta

Kwiaty, które przez całe lato upiększały miejskie pętle, w przyszłym roku będą mogły zakwitnąć w ogrodach i na balkonach warszawiaków. Zarząd Oczyszczania Miasta zaprasza mieszkańców po rośliny z krańcowych przystanków.

Rozpoczyna się wymiana sezonowych nasadzeń na pętlach autobusowych i tramwajowych.

Kwiaty z pętli na balkony i do ogrodów

Letnie kwiaty - pelargonie, begonie, gaury, szałwie i werbeny patagońskie, ustępują miejsca jesiennym kompozycjom. Rośliny, które zdobiły miasto latem, mogą przetrwać zimę i na wiosnę zakwitnąć ponownie. Dlatego ZOM zachęca mieszkańców do ich zabrania na własne balkony i do ogrodów.

Akcja rozpocznie się w środę 15 października o godz. 7 i trwa do piątku 17 października. Do rozdania są pelargonie, szałwie i gaury z pętli autobusowych Żerań FSO i Rondo Wiatraczna, a także z Nowego Bemowa i Wilanowa. Rośliny można samodzielnie zabrać z kwiatowych wież, więc warto mieć ze sobą rękawiczki i łopatki. Konieczne są także pojemniki do transportu.

Jak przezimować pelargonie?

ZOM radzi również, w jaki sposób opiekować się pelargoniami zimą.

  • Skróć pędy do 15-20 cm długości, usuń żółte liście i przekwitłe kwiaty. Najdłuższe korzenie skróć tak, żeby nie były podwinięte.
  • Posadź rośliny w odstępach min. 15 cm. Użyj dobrej ziemi.
  • Pelargonie postaw w jasnym i chłodnym pomieszczeniu, np. w piwnicy, garażu, na klatce schodowej.
  • Najlepsza temperatura to 5-10 st. C. Nic się nie stanie, jeżeli na krótko spadnie poniżej 0 st.
  • Podlewaj sporadycznie. Ziemia może przeschnąć, ale dbaj, żeby nie uschły łodygi, to one są najważniejszą częścią rośliny.
  • W połowie stycznia podnieś temperaturę w pomieszczeniu o 3-4 st. C. Zacznij podlewać kwiaty intensywniej. Jeśli użyjesz nawozu wieloskładnikowego, pobudzisz je do wzrostu.
  • W marcu powinny się pojawić nowe pędy. Jeżeli przytniesz ich końcówki, zagęścisz roślinę, a później będzie miała więcej kwiatów.
  • Około 15 maja, po zakończeniu nocnych przymrozków, wystaw pelargonie na zewnątrz.
