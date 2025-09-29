10.2°C
Życie Warszawy

Miliony litrów z basenów trafiły na ulice. Miasto podsumowało 6 edycję ekologicznej akcji

Publikacja: 29.09.2025 11:45

Ważnym wsparciem organizacyjnym akcji są strażacy z OSP Wesoła

Foto: ZOM Warszawa

Kacper Komaiszko
Ponad 2,3 miliona litrów wody odzyskanej z dziewięciu stołecznych basenów zasiliło flotę pojazdów służb oczyszczania miasta. Zarząd Oczyszczania Miasta podsumował szóstą edycję proekologicznej akcji, która od początku pozwoliła odzyskać już prawie 14 milionów litrów wody.

Zarząd Oczyszczania Miasta (ZOM) po raz szósty zrealizował akcję wodnego recyklingu we współpracy z warszawskimi pływalniami. Inicjatywa jest prostym, ale niezwykle skutecznym pomysłem: zamiast spuszczać wodę z basenów do kanalizacji podczas przerw technicznych, trafia ona do zamiatarek i zmywarek, które każdego dnia dbają o czystość stołecznych ulic i torowisk. Akcja ta doskonale wpisuje się w proekologiczne działania miasta, co podkreśla Robert Szymański, dyrektor ZOM.

„Zmiany klimatyczne i coraz częstsze okresy suszy hydrologicznej uświadamiają nam, że woda nie jest nieograniczonym zasobem i należy nią gospodarować w odpowiedzialny sposób. Akcja ponownego użycia wody z basenów do prac porządkowych w mieście, którą z powodzeniem prowadzimy od 2020 roku, udowadnia, że w codziennej pracy służb oczyszczania również jest miejsce na proekologiczne rozwiązania. To idea, która spotyka się z pozytywnym odbiorem mieszkańców, a jednocześnie jest wzorem do naśladowania. Takie rozwiązania z roku na rok wdraża coraz więcej polskich miast” – zaznacza Szymański.

Szóste wakacje z ekoakcją

Tegoroczna, szósta już edycja akcji okazała się równie udana jak poprzednie. Z miejskich pływalni odzyskano 2,3 miliona litrów wody. Ta imponująca ilość zapełniła ponad 230 zamiatarek i zmywarek, które następnie wykorzystały ją do wyczyszczenia 1300 km ulic i torowisk. W tegorocznej akcji wzięło udział dziewięć basenów, w tym niektóre po raz pierwszy, jak ośrodek treningowy Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego. Inne, takie jak Ośrodek Polonia czy basen Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na Ochocie, uczestniczyły w niej już kolejny raz. Akcję tradycyjnie zamknął pobór wody z basenów zewnętrznych – Parku Wodnego Moczyło i Ośrodka Inflancka, które zakończyły sezon letni.

Wsparcie i bezpieczeństwo na pierwszym miejscu

Sukces akcji to zasługa nie tylko ZOM i basenów, ale także kluczowego partnera logistycznego. Od samego początku w 2020 roku wsparcie organizacyjne zapewniała Ochotnicza Straż Pożarna z Wesołej. Strażacy udostępniają pompy, które są niezbędne do sprawnego napełnienia pojazdów służb oczyszczania. Co ważne, woda wykorzystywana do sprzątania ulic jest w pełni bezpieczna dla ludzi i środowiska. Pobierana jest dopiero po upłynięciu czasu koniecznego do ulotnienia się preparatów do dezynfekcji, dzięki czemu jest neutralna i nie stanowi żadnego zagrożenia.

Prawie 14 milionów litrów uratowanych od 2020 roku

Akcja prowadzona jest od 2020 roku i z każdym rokiem przynosi wymierne korzyści ekologiczne. Od jej początku Warszawa odzyskała już blisko 14 milionów litrów wody. Warto również pamiętać, że Zarząd Oczyszczania Miasta odpowiada za czystość 1300 km ulic oraz torowisk tramwajowych. Za pozostałe ulice w stolicy odpowiadają inni zarządcy, w tym urzędy dzielnic, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oraz zarządcy osiedli. Inicjatywa ponownego użycia wody z basenów to dowód na to, że nawet w codziennych, rutynowych działaniach można znaleźć miejsce na proekologiczne i innowacyjne rozwiązania, które chronią cenne zasoby naturalne.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

