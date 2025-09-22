Nowe punkty z wodą na mapie Warszawy. Kto je instaluje i jak działają?

Urządzenia z ozonowaną wodą pojawiły się w wielu dzielnicach Warszawy
W ostatnim czasie na warszawskich osiedlach, od Targówka po Ursynów, pojawiły się intrygujące, jasno świecące po zmroku urządzenia. Niektóre z nich zostały żartobliwie nazwane „latarniami morskimi” przez zaintrygowanych mieszkańców na lokalnych forach internetowych.
Okazuje się, że to komercyjne wodomaty, a ich właścicielem jest firma Wodomat sp. z o.o., która weszła na rynek w 2024 roku. Choć na pierwszy rzut oka mogą przypominać miejskie poidełka, ich cel i sposób działania są zupełnie inne. „Życie Warszawy” wyjaśnia, czym są te maszyny i co oferują mieszkańcom stolicy.
Firma Wodomat sp. z o.o. jest promowana jako polska marka, której celem jest zapewnienie powszechnego dostępu do zdrowej, mineralizowanej wody, dostępnej w punktach osiedlowych na terenie całej Polski, a docelowo w Europie Środkowo-Wschodniej. Na swojej stronie internetowej firma podkreśla, że jej założyciele posiadają doświadczenie w branży od 2011 roku, co pozwoliło im stworzyć innowacyjne rozwiązanie technologiczne.
Należy jednak odnotować, że w zarządzie spółki, oprócz polskiego nazwiska, figurują również Stanislav Severin i Denis Zvonik. Firma stawia na ekologię, zachęcając do używania własnych, wielorazowych pojemników i tym samym eliminując potrzebę kupowania wody w jednorazowych, plastikowych butelkach.
Działanie wodomatów różni się od miejskich poidełek. Nie jest jasne, czy są one podłączone do miejskiej sieci wodociągowej. Jak czytamy na stronie internetowej przedsiębiorstwa – „Wygenerowana i przetworzona woda będzie oferowana w specjalnie zaprojektowanych automatach samoobsługowych”. Woda, zanim trafi do pojemnika klienta, przechodzi przez zaawansowany, dziesięcioetapowy system filtracji.
Jak informuje firma, sercem wodomatu jest proces odwróconej osmozy, który skutecznie usuwa szkodliwe zanieczyszczenia, metale ciężkie, a także wirusy i bakterie. Po oczyszczeniu woda jest dodatkowo mineralizowana w celu przywrócenia jej walorów smakowych i zdrowotnych.
Co istotne, pojemniki na wodę wewnątrz automatu są poddawane procesowi ozonowania, które ma za zadanie zapewnienie maksymalnej higieny. Dzięki temu, woda z wodomatu ma być na tyle czysta, że można ją pić bezpośrednio bez gotowania. Firma Wodomat reklamuje również atrakcyjną i konkurencyjną cenę: za litr wody trzeba zapłacić 50 groszy. Urządzenia działają całodobowo, co ma zapewnić wygodny i stały dostęp do produktu.
Obsługa urządzeń jest prosta i intuicyjna. Aby napełnić swój pojemnik, należy umieścić go w specjalnym oknie podawczym, a następnie zapłacić, wrzucając monety. Kolejnym krokiem jest opcjonalne naciśnięcie przycisku „OZON”, co aktywuje krótki proces ozonowania. Nalewanie wody rozpoczyna się po naciśnięciu przycisku „START”, a kończy, gdy pojemnik jest pełny, poprzez naciśnięcie „STOP”.
Obecnie sieć wodomatów obejmuje kilkanaście lokalizacji w Warszawie, z których najwięcej znajduje się na Ursynowie (m.in. przy ul. Wąwozowej 33 i 6, Dereniowej 2A, Al. KEN 11, Wańkowicza 2 i Dembego 28) oraz w rejonie Mokotowa (Czerniakowska 22, 50 i 32A, Goplańska 29, Goldoniego 1 oraz Białobrzeska 68). Pojedyncze urządzenia pojawiły się Śródmieściu przy Polnej 30 również na Targówku (Krasnobrodzka 6), Bielanach (Reymonta 23) i Żoliborzu (Andersena 2 i Tołstoja 1). Dodajmy, że jeden z automatów stanął w podwarszawskich Markach (Kosynierów 12), co świadczy o planowanej ekspansji firmy poza granice stolicy.
Warto pamiętać, że warszawskie miejskie poidełka działają na innej zasadzie — udostępniają bezpłatną wodę prosto z sieci wodociągowej, którą Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK) regularnie kontroluje. Ich celem jest promocja picia warszawskiej kranówki, a nie komercyjna sprzedaż.
Wodomaty to inicjatywa prywatna, która, choć wpisuje się w ekologiczny trend, opiera się na własnym, płatnym procesie uzdatniania i mineralizacji.