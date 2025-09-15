Potok Bielański wysycha i tonie w śmieciach. Mieszkańcy apelują o ratunek

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim
Potok Bielański to ważny element krajobrazu północnej Warszawy. Historycznie ciek wodny, mający swoje źródła w okolicach Wawrzyszewa, płynął przez Bemowo i Bielany, by finalnie ujść do Wisły w rejonie Lasu Bielańskiego. Przez lata jego koryto uległo przekształceniom, w wyniku których stał się ciekiem okresowym, płynącym głównie po intensywnych opadach deszczu i wiosennych roztopach.
W Lesie Bielańskim potok wyrzeźbił malowniczy wąwóz, który jest jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów. Mimo znaczenia przyrodniczego i historycznego, potok boryka się z coraz większymi problemami, które budzą niepokój mieszkańców.
Interpelacja radnego Krystiana Lisiaka jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców osiedla Chomiczówka, przez którego teren potok przepływa. Jak wskazuje radny, potok jest w fatalnym stanie – zaniedbany, z bardzo niskim poziomem wód i często zaśmiecony.
Radny podkreśla, że po latach bezskutecznych prób współpracy z obecnym zarządcą (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się przejęcie Potoku Bielańskiego pod administrację Dzielnicy Bielany. To rozwiązanie ma umożliwić należytą kontrolę nad ciekiem i podnieść standardy opieki nad nim. Przekazanie zarządzania lokalnym władzom, które znają ten teren, ma pozwolić na skuteczną i trwałą poprawę jego stanu.
Jednym z najbardziej niepokojących problemów, o których wspomina interpelacja, jest zanik naturalnego życia biologicznego. Radny Lisiak zauważa, że populacje płazów i ptactwa, które jeszcze niedawno były licznie obecne w okolicy potoku, drastycznie się zmniejszyły. Niski poziom wód i zanieczyszczenia to główne przyczyny, które degradują naturalne siedliska, zaburzając delikatną równowagę lokalnego ekosystemu.
Zanieczyszczona woda i zalegające śmieci nie tylko szkodzą środowisku, ale także pogarszają walory estetyczne i rekreacyjne terenu. Z tego powodu potok przestaje być atrakcyjnym miejscem do spacerów, co negatywnie wpływa też na samą jakość życia mieszkańców.
W swojej interpelacji, radny nie tylko zgłasza problemy, ale także przedstawia konkretne propozycje działań na rzecz poprawy stanu potoku. Poza kluczowym wnioskiem o przejęcie administrowania ciekiem, domaga się także informacji na temat działania przepompowni przy ul. Brązowniczej, która zasila Potok Bielański. Chce dowiedzieć się, czy pracuje ona automatycznie, a także na podstawie jakich umów i w jakim zakresie działa.
Radny proponuje również, aby po przejęciu potoku przez dzielnicę, rozważyć montaż automatycznego urządzenia spiętrzającego wodę, co mogłoby pomóc w utrzymaniu jej poziomu. Dodatkowo, aby wspierać lokalną bioróżnorodność i poprawić walory estetyczne, sugeruje wydzielenie stref dzikiej przyrody z ograniczonym koszeniem oraz wykonanie nasadzeń rodzimych, miododajnych roślin.
Jak twierdzi Lisiak, przekazanie zarządzania lokalnym jednostkom samorządu, które dobrze znają teren i utożsamiają się z nim, pozwoli skutecznie poprawić jego stan. Realizacja postulowanych działań, takich jak spiętrzanie wody czy nowe nasadzenia, mogłaby przywrócić potokowi dawny charakter i przekształcić go w zdrowe, tętniące życiem miejsce, z korzyścią zarówno dla przyrody, jak i mieszkańców.