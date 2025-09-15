13.8°C
1016.1 hPa
Życie Warszawy

Potok Bielański wysycha i tonie w śmieciach. Mieszkańcy apelują o ratunek

Publikacja: 15.09.2025 07:55

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim

Mieszkańcy alarmują o zaniku naturalnego życia biologicznego w Potoku Bielańskim

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 Wikimedia

Kacper Komaiszko
Jedna z perełek przyrodniczych warszawskich Bielan, Potok Bielański, od lat boryka się z problemami, które niepokoją okolicznych mieszkańców. Zaniedbany i zanieczyszczony ciek wodny traci swój dawny blask, a jego stan stawia pod znakiem zapytania przyszłość lokalnego ekosystemu.

Potok Bielański to ważny element krajobrazu północnej Warszawy. Historycznie ciek wodny, mający swoje źródła w okolicach Wawrzyszewa, płynął przez Bemowo i Bielany, by finalnie ujść do Wisły w rejonie Lasu Bielańskiego. Przez lata jego koryto uległo przekształceniom, w wyniku których stał się ciekiem okresowym, płynącym głównie po intensywnych opadach deszczu i wiosennych roztopach.

W Lesie Bielańskim potok wyrzeźbił malowniczy wąwóz, który jest jednym z jego najbardziej charakterystycznych elementów. Mimo znaczenia przyrodniczego i historycznego, potok boryka się z coraz większymi problemami, które budzą niepokój mieszkańców.

Mieszkańcy alarmują, radny interweniuje

Interpelacja radnego Krystiana Lisiaka jest odpowiedzią na liczne sygnały od mieszkańców osiedla Chomiczówka, przez którego teren potok przepływa. Jak wskazuje radny, potok jest w fatalnym stanie – zaniedbany, z bardzo niskim poziomem wód i często zaśmiecony.

Radny podkreśla, że po latach bezskutecznych prób współpracy z obecnym zarządcą (Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie), jedynym sensownym rozwiązaniem wydaje się przejęcie Potoku Bielańskiego pod administrację Dzielnicy Bielany. To rozwiązanie ma umożliwić należytą kontrolę nad ciekiem i podnieść standardy opieki nad nim. Przekazanie zarządzania lokalnym władzom, które znają ten teren, ma pozwolić na skuteczną i trwałą poprawę jego stanu.

Reklama
Reklama
Polecane
Dla wielu mieszkańców butelka napełniona w osiedlowej studni stała się codziennym rytuałem
infrastruktura krytyczna
Ujęcia wody oligoceńskiej potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Skutki problemów dla ekosystemu i mieszkańców

Jednym z najbardziej niepokojących problemów, o których wspomina interpelacja, jest zanik naturalnego życia biologicznego. Radny Lisiak zauważa, że populacje płazów i ptactwa, które jeszcze niedawno były licznie obecne w okolicy potoku, drastycznie się zmniejszyły. Niski poziom wód i zanieczyszczenia to główne przyczyny, które degradują naturalne siedliska, zaburzając delikatną równowagę lokalnego ekosystemu.

Zanieczyszczona woda i zalegające śmieci nie tylko szkodzą środowisku, ale także pogarszają walory estetyczne i rekreacyjne terenu. Z tego powodu potok przestaje być atrakcyjnym miejscem do spacerów, co negatywnie wpływa też na samą jakość życia mieszkańców.

Polecane
Wydobyty z Wisły w środę 10 września ponad dwustukilogramowy fragment łuku Villi Regii
historia warszawy
Królewskie dziedzictwo z głębin Wisły. Odnaleziono kolejne fragmenty Villi Regii

Proponowane rozwiązania i kluczowe pytania

W swojej interpelacji, radny nie tylko zgłasza problemy, ale także przedstawia konkretne propozycje działań na rzecz poprawy stanu potoku. Poza kluczowym wnioskiem o przejęcie administrowania ciekiem, domaga się także informacji na temat działania przepompowni przy ul. Brązowniczej, która zasila Potok Bielański. Chce dowiedzieć się, czy pracuje ona automatycznie, a także na podstawie jakich umów i w jakim zakresie działa.

Radny proponuje również, aby po przejęciu potoku przez dzielnicę, rozważyć montaż automatycznego urządzenia spiętrzającego wodę, co mogłoby pomóc w utrzymaniu jej poziomu. Dodatkowo, aby wspierać lokalną bioróżnorodność i poprawić walory estetyczne, sugeruje wydzielenie stref dzikiej przyrody z ograniczonym koszeniem oraz wykonanie nasadzeń rodzimych, miododajnych roślin.

Reklama
Reklama

Jak twierdzi Lisiak, przekazanie zarządzania lokalnym jednostkom samorządu, które dobrze znają teren i utożsamiają się z nim, pozwoli skutecznie poprawić jego stan. Realizacja postulowanych działań, takich jak spiętrzanie wody czy nowe nasadzenia, mogłaby przywrócić potokowi dawny charakter i przekształcić go w zdrowe, tętniące życiem miejsce, z korzyścią zarówno dla przyrody, jak i mieszkańców.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Nicolas Grospierre na tle czerwonej holografii w Sali Salomona
Sztuka

Pomysł na pustkę po zniszczonych obrazach Bacciarellego

Samica Pelagia pozstaje w dobrej kondycji mimo swych 40 lat
zwierzę warszawskie

Zoo w Warszawie zaprasza na urodzinową imprezę Pelagii

Cykl Running Europe Tour rozpocznie 17. edycja Biegnij Warszawo
sport masowy

Running Europe Tour. Biegnij Warszawo łączy się z Maltą i Sycylią

Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
kolej

Pociągi koncertowe z Łodzi do Warszawy. Ułatwienie dla fanów

Dla wielu mieszkańców butelka napełniona w osiedlowej studni stała się codziennym rytuałem
infrastruktura krytyczna

Ujęcia wody oligoceńskiej potrzebne bardziej niż kiedykolwiek wcześniej

Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zdaniem radnego powinien przyjrzeć się wskazówkom Donalda
bezpieczeństwo

Burmistrz dzielnicy jak Trump? Apel o patrole na Pradze-Południe

Przy zbiórce automatycznej recyklomat zazwyczaj wyda bon, który będzie można zrealizować w kasie skl
poradnik „Życia Warszawy”

Wchodzisz z pustymi butelkami do sklepu i co dalej? Jak będzie działał system kaucyjny

Każdy obywatel ma prawo zgłosić informację o wykroczeniu, a Policja podejmuje odpowiednie działania
parkowanie

Ponad 2300 zgłoszeń z profilu Stop Cham Warszawa. „To utrudnia pracę policjantom”

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama