Królewskie dziedzictwo z głębin Wisły. Odnaleziono kolejne fragmenty Villi Regii

Wydobyty z Wisły w środę 10 września ponad dwustukilogramowy fragment łuku Villi Regii
Najnowsze znalezisko to fragmenty monumentalnej klatki schodowej Villi Regii, pałacu wzniesionego dla króla Władysława IV Wazy. To właśnie tę konstrukcję Szwedzi ukradli, a jej części zatonęły razem ze szkutą na Golędzinowie podczas potopu szwedzkiego. Na dno rzeki trafiły m.in.:
Oba zabytki zostały przekazane do zbiorów Muzeum Historii Polski. Dzięki nim możliwa będzie dalsza praca nad pełną rekonstrukcją pałacu, której efekty zostaną zaprezentowane na wystawie stałej Muzeum.
Odkrycia z Wisły mają długą historię. Jak komentuje prof. Hubert Kowalski, nurt rzeki nieustannie odsłania nowe skarby, choć regularne badania archeologiczne nie są już prowadzone od 2015 roku. Mimo to, specjaliści co roku monitorują teren, by sprawdzić, co obniżający się poziom wody może ujawnić. Od 2011 roku, gdy natrafiono na pierwszą grupę obiektów, z dna rzeki wydobyto już ponad 20 ton materiału.
Villa Regia, wzniesiona w latach 1637-1641, była jedną z najwspanialszych rezydencji w XVII-wiecznej Europie. Zaprojektowana przez Giovanniego Battistę Gisleniego, imponowała swoim rozmachem, a zwłaszcza zachodnią loggią ozdobioną herbem Wazów. Choć pałac został zniszczony i ograbiony, jego ocalałe elementy, takie jak marmurowe okładziny czy fragmenty kamieniarki, powracają po ponad 350 latach.
Zastępca dyrektora Muzeum Historii Polski, Krzysztof Niewiadomski, podkreśla, że dzięki tym znaleziskom muzeum przygotowuje jedną z najbardziej spektakularnych instalacji wystawy stałej – rekonstrukcję klatki schodowej. Ma ona opowiadać o potędze dawnej Rzeczypospolitej, ale również o kryzysie, jakim był potop szwedzki.
W 2027 roku zwiedzający będą mieli okazję zobaczyć w Muzuem Historii Polski rekonstrukcję fasady Villi Regii
Już w 2027 roku zwiedzający Muzeum Historii Polski będą mieli okazję zobaczyć zrekonstruowaną fasadę Villi Regii. To wyjątkowa okazja, by na własne oczy przekonać się o losach XVII-wiecznej Warszawy i powrocie jej dawnego blasku. Jak podkreślają archeolodzy, odzyskiwane fragmenty to znacznie więcej niż tylko kamień – to część historii Rzeczypospolitej Obojga Narodów, która dzięki tym odkryciom może zostać opowiedziana na nowo.