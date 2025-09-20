16°C
Życie Warszawy

Warszawska Kranówka. Co dzieje się z niewypitą wodą z beczkowozów?

Publikacja: 20.09.2025 08:05

Warszawska kranówkę można pić bez konieczności gotowania

Warszawska kranówkę można pić bez konieczności gotowania

Foto: UM Warszawa

Kacper Komaiszko
Warszawska Kranówka to akcja, która na stałe wpisała się w krajobraz miejskich wydarzeń. Promuje picie smacznej i zdrowej wody prosto z kranu, jednak co dzieje się z tym, co pozostaje w beczkowozach po imprezach? Władze miasta przedstawiają rozwiązania, które mają zapobiegać marnotrawstwu cennego zasobu.

Podczas licznych imprez miejskich i dzielnicowych akcja „Warszawska Kranówka” zapewnia uczestnikom dostęp do darmowej wody pitnej, jednocześnie zachęcając ich do korzystania z wody miejskiej. Mimo że inicjatywa jest powszechnie chwalona, mieszkańcy zaczęli zastanawiać się nad jej ekologicznym i ekonomicznym aspektem.

W odpowiedzi na ich zaniepokojenie, radna Sandra Spinkiewicz wystosowała oficjalne zapytanie do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zauważyła ona, że po wielu wydarzeniach w beczkowozach pozostaje niewykorzystany zapas wody, który po kilku godzinach, zwłaszcza w nasłonecznionym miejscu, staje się niezdatny do spożycia. Wątpliwości mieszkańców dotyczyły losu tej właśnie wody.

Głos mieszkańców, usłyszany przez radną

Zapytanie radnej, stało się formalnym głosem mieszkańców, którzy zwrócili uwagę na problem potencjalnego marnotrawstwa. Skłoniło to stołeczne władze do udzielenia szczegółowej odpowiedzi, która wyjaśnia, w jaki sposób miasto zarządza zasobami wodnymi w kontekście akcji promocyjnej.

Racjonalne gospodarowanie i ekologia

Odpowiedzi na zapytanie udzielił zastępca prezydenta, Tomasz Mencina, przedstawiając działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Okazuje się, że w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, pojemność beczek jest dostosowywana do planowanej liczby uczestników imprez. Taki krok ma na celu minimalizowanie ilości niewykorzystanej wody.

Drugie życie kranówki - gospodarka obiegu zamkniętego

Woda, która mimo tych działań pozostaje w zbiornikach, nie jest marnowana. MPWiK w miarę możliwości wykorzystuje ją na własne potrzeby gospodarcze, między innymi do podlewania terenów biologicznie czynnych. Jak podkreślono w odpowiedzi, takie podejście wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego i dbałości o środowisko. Pozwala to na ograniczanie zużycia dodatkowych zasobów wodnych i wspiera zrównoważone gospodarowanie wodą.

Przyszłość i innowacje

Władze miasta patrzą w przyszłość, planując kolejne kroki mające na celu jeszcze lepsze wykorzystanie wody. MPWiK bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym „ReNutriWater”, którego celem jest zwiększenie ilości wody odzyskiwanej ze ścieków i jej ponowne zagospodarowanie na potrzeby własne. Ponadto, planowana jest współpraca z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, w ramach której woda z beczkowozów ma być przekazywana do wyznaczonych punktów, aby służyć do podlewania miejskiej zieleni oraz utrzymania infrastruktury.

Działania te pokazują, że Warszawa podchodzi do kwestii zasobów wodnych w sposób przemyślany i nowoczesny, traktując wodę z beczkowozów nie jako odpad, lecz jako cenny zasób, który można ponownie wykorzystać.

Źródło: zyciewarszawy.pl

