Warszawska Kranówka. Co dzieje się z niewypitą wodą z beczkowozów?

Warszawska kranówkę można pić bez konieczności gotowania
Podczas licznych imprez miejskich i dzielnicowych akcja „Warszawska Kranówka” zapewnia uczestnikom dostęp do darmowej wody pitnej, jednocześnie zachęcając ich do korzystania z wody miejskiej. Mimo że inicjatywa jest powszechnie chwalona, mieszkańcy zaczęli zastanawiać się nad jej ekologicznym i ekonomicznym aspektem.
W odpowiedzi na ich zaniepokojenie, radna Sandra Spinkiewicz wystosowała oficjalne zapytanie do prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Zauważyła ona, że po wielu wydarzeniach w beczkowozach pozostaje niewykorzystany zapas wody, który po kilku godzinach, zwłaszcza w nasłonecznionym miejscu, staje się niezdatny do spożycia. Wątpliwości mieszkańców dotyczyły losu tej właśnie wody.
Zapytanie radnej, stało się formalnym głosem mieszkańców, którzy zwrócili uwagę na problem potencjalnego marnotrawstwa. Skłoniło to stołeczne władze do udzielenia szczegółowej odpowiedzi, która wyjaśnia, w jaki sposób miasto zarządza zasobami wodnymi w kontekście akcji promocyjnej.
Odpowiedzi na zapytanie udzielił zastępca prezydenta, Tomasz Mencina, przedstawiając działania Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji (MPWiK). Okazuje się, że w celu racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, pojemność beczek jest dostosowywana do planowanej liczby uczestników imprez. Taki krok ma na celu minimalizowanie ilości niewykorzystanej wody.
Woda, która mimo tych działań pozostaje w zbiornikach, nie jest marnowana. MPWiK w miarę możliwości wykorzystuje ją na własne potrzeby gospodarcze, między innymi do podlewania terenów biologicznie czynnych. Jak podkreślono w odpowiedzi, takie podejście wpisuje się w zasady gospodarki obiegu zamkniętego i dbałości o środowisko. Pozwala to na ograniczanie zużycia dodatkowych zasobów wodnych i wspiera zrównoważone gospodarowanie wodą.
Władze miasta patrzą w przyszłość, planując kolejne kroki mające na celu jeszcze lepsze wykorzystanie wody. MPWiK bierze udział w projekcie badawczo-rozwojowym „ReNutriWater”, którego celem jest zwiększenie ilości wody odzyskiwanej ze ścieków i jej ponowne zagospodarowanie na potrzeby własne. Ponadto, planowana jest współpraca z Zarządem Zieleni m.st. Warszawy, w ramach której woda z beczkowozów ma być przekazywana do wyznaczonych punktów, aby służyć do podlewania miejskiej zieleni oraz utrzymania infrastruktury.
Działania te pokazują, że Warszawa podchodzi do kwestii zasobów wodnych w sposób przemyślany i nowoczesny, traktując wodę z beczkowozów nie jako odpad, lecz jako cenny zasób, który można ponownie wykorzystać.