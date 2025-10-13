Olbrzymie ciężarówki sprawdziły nowy wiadukt w Rembertowie. Testy obciążeniowe zakończone sukcesem

Wiadukt ma być gotowy do użytku do grudnia 2025 roku
Budowa wiaduktu w Rembertowie weszła w kluczową fazę. Po ułożeniu ostatniej, ścieralnej warstwy nawierzchni, przeprowadzono niezbędne próby obciążeniowe. Testy statyczne i dynamiczne miały na celu precyzyjne sprawdzenie, jak nowo powstała konstrukcja zachowa się pod wpływem ruchu i długotrwałego obciążenia.
Wynik jest pozytywny, co oznacza, że inwestycja jest na dobrej drodze do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym i kolejowym oraz do skrócenia czasu przejazdu przez tory w dzielnicy.
Próby obciążeniowe rozpoczęły się od testów dynamicznych, które polegały na przejazdach specjalistycznej, rozpędzonej ciężarówki po każdym z pasów ruchu wiaduktu. Łącznie wykonano po trzy przejazdy na każdym pasie, zróżnicowane pod względem prędkości.
Ciężarówka, symulując normalny ruch, przejeżdżała przez konstrukcję z prędkościami 10 km/h, 30 km/h oraz 50 km/h. Kluczowym elementem testu był czwarty, specjalistyczny przejazd: zrealizowany z prędkością 30 km/h i z użyciem progu. Takie działanie pozwoliło na sprawdzenie reakcji konstrukcji na drgania, które były jednocześnie mierzone i skrupulatnie analizowane przez inżynierów.
Kolejnym etapem było wykonanie próby statycznej, której zadaniem była ocena zachowania wiaduktu pod wpływem długotrwałego, nieruchomego obciążenia.
W tym celu na wiadukt wjechało łącznie siedem samochodów ciężarowych. Każdy z pojazdów ważył około 36,5 tony, co dało sumaryczne, jednorazowe obciążenie konstrukcji wynoszące aż 256 ton. Samochody zostały zatrzymane w ściśle określonym miejscu, aby stworzyć nieruchome obciążenie. Takie działanie pozwala ocenić, czy ugięcia i odkształcenia wiaduktu mieszczą się w założeniach przewidzianych w projekcie budowlanym.
Uzyskane, pozytywne wyniki zrealizowanych prób obciążeniowych są elementem dokumentacji niezbędnej do finalizacji projektu. Stanowią one kluczową część wniosku o wydanie zgody na użytkowanie obiektu. Po przejściu tej formalności, zgoda zostanie wydana przez nadzór budowlany.
Inwestycja, która przebiega nad ulicami Chłopickiego i Strażacką oraz nad linią kolejową, ma poprawić płynność ruchu w Rembertowie. Jest to wspólne przedsięwzięcie realizowane przez m.st. Warszawę (poprzez Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta) oraz PKP Polskie Linie Kolejowe SA. Wykonawcą prac jest firma Intop. Według planu, wiadukt ma być gotowy do użytku do grudnia 2025 roku.