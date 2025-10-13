Ulica Ciszewskiego-bis znów w martwym punkcie

Radość inwestorów i zwolenników drogi trwała jednak krótko. Decyzja ta została uchylona przez ówczesnego wojewodę mazowieckiego. Uchylenie pozwolenia, które nastąpiło już w trakcie procedury wyboru wykonawcy robót budowlanych, sprawiło, że miasto musiało cofnąć się do punktu wyjścia. W rezultacie, wcześniej gotowy i opłacony projekt budowlany został uznany za zdezaktualizowany i wymagał całkowitego odświeżenia, co finalnie doprowadziło do wspomnianego wyżej przetargu w 2023 roku.

Skarpa, ekologia i lokalne protesty

Opóźnienia Ciszewskiego-bis wynikają w dużej mierze ze stałego konfliktu społecznego i ekologicznego. Droga ma przebiegać przez tereny cenne przyrodniczo, w tym w obszarze Skarpę Warszawską, co od lat wywołuje zdecydowany sprzeciw ekologów.

Równolegle, protestują lokalni mieszkańcy, przede wszystkim z osiedla Wzgórze Słowików, obok którego ma przebiegać nowa jezdnia. Obawiają się oni przede wszystkim pogorszenia warunków życia związanego z hałasem, spalinami i zwiększonym natężeniem ruchu samochodowego. Ciągłe wnoszenie odwołań i próby blokowania inwestycji (także poprzez kwestionowanie decyzji środowiskowej) są w tej lokalizacji stałym elementem, który – jak zgodnie prognozują urzędnicy – pojawi się również po wyłonieniu nowego projektanta.

Lokalny łącznik dla komunikacji

Planowany odcinek ma liczyć zaledwie 1,4 km długości, ale jego rola ma być kluczowa: ma stworzyć nowe połączenie międzydzielnicowe, odciążając inne, przeciążone trasy. Zgodnie z założeniami, Ciszewskiego-bis ma mieć charakter lokalny i składać się z:

• Jezdni z dwoma pasami ruchu (po jednym w każdą stronę).

• Obustronnych dróg dla rowerów i chodników.

• Specjalnej infrastruktury inżynierskiej, w tym mostu nad Rowem Wolica oraz przejścia pieszo-rowerowego w ciągu ul. Orszady (pod jezdnią Ciszewskiego-bis).

• Trzech małych rond na skrzyżowaniach z ul. Kiedacza, Rzodkiewki i Zdrowej.

Minimum roczne opóźnienie i brak gwarancji

Bankructwo firmy projektowej sprawia, że ambitna prognoza Stołecznego Zarządu Rozbudowy Miasta (SZRM) zakładająca powstanie drogi w latach 2026–2028 jest już nieaktualna. Z samego czasu potrzebnego na powtórzenie przetargu i wybór nowej firmy projektowej, można wnioskować, że inwestycja zaliczy co najmniej roczne opóźnienie.

Wobec wciąż aktualnego sprzeciwu mieszkańców, który z pewnością zaowocuje kolejnymi odwołaniami na etapie pozwoleń, termin oddania Ciszewskiego-bis staje się coraz bardziej niepewny. Warszawiacy będą musieli uzbroić się w cierpliwość, czekając na kolejny, być może decydujący, krok w epopei 1,4 kilometra.