Życie Warszawy

Nowa rowerowa mapa Warszawy. Przekroczono 850 km infrastruktury dla cyklistów

Publikacja: 08.10.2025 07:35

Warszawa przedstawiła zaktualizowaną mapę infrastruktury rowerowej

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Warszawska sieć infrastruktury rowerowej, po najnowszej aktualizacji mapy, przekroczyła kolejną barierę. Ratusz doliczył się dokładnie 850,2 km tras. Równolegle trwa budowa kolejnych 25 km oraz inwentaryzacja stojaków rowerowych.

Warszawa zaprezentowała najnowszą, dużą aktualizację mapy komunikacji rowerowej. Wyniki, które można sprawdzić w miejskim serwisie pod adresem testmapa.um.warszawa.pl/rowery, potwierdzają dynamiczny rozwój sieci dedykowanej cyklistom. Po doliczeniu wszystkich odcinków, łączna długość infrastruktury rowerowej osiągnęła wynik 850,2 km, co potwierdza kontynuację polityki wspierania ruchu rowerowego.

Struktura sieci rowerowej w Warszawie

Całkowita długość 850,2 km nie jest jednolita, lecz składa się z różnych typów rozwiązań komunikacyjnych, mających na celu zapewnienie rowerzystom bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się po mieście.

Główną część stanowią klasyczne drogi dla rowerów, których długość wynosi obecnie 562 km. Drugą co do wielkości kategorią są ulice objęte kontraruchem, z łącznym wynikiem 150,7 km. Sieć uzupełniają ciągi pieszo-rowerowe – jest ich 79,2 km – oraz pasy rowerowe, które liczą 53,3 km. Suma tych składowych, ujętych w warszawskiej metodologii pomiarowej, tworzy rekordowy wynik.

Mieszkańcy zgłosili propozycję przebudowy skrzyżowania ulic Konduktorskiej i Dolnej
z perspektywy siodełka
Walczą o kontraruch na Konduktorskiej. Co z „urwanymi” ścieżkami?

34 km przyrostu od początku roku

Rozwój infrastruktury jest procesem ciągłym, co potwierdzają dane za bieżący rok. Tylko od jego początku sieć warszawskich tras powiększyła się o 34 km. Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne: remont przeszedł już odcinek 5 km istniejącej infrastruktury.

Co ważne dla przyszłych statystyk, obecnie w budowie znajduje się ok. 25 km nowych tras. Oprócz tego, w fazie remontu jest dodatkowe 10 km istniejącej infrastruktury. To właśnie te 25 km w budowie kryje w sobie najwięcej z wyczekiwanych przez mieszkańców projektów, które w najbliższym czasie zostaną udostępnione.

Kluczowe inwestycje w trakcie realizacji

Inwestycje te obejmują strategiczne ciągi komunikacyjne, mające na celu uzupełnienie i uspójnienie istniejącej sieci. Prace toczą się m.in. na:

• ulicy Grzybowskiej,

ulicy Marszałkowskiej (realizowane są dwa etapy),

ulicy Andersa (trwa pierwszy etap),

ulicy Okrzei,

ulicy Bitwy Warszawskiej 1920 r.,

w ciągu komunikacyjnym al. „Solidarności” – Leszno,

na dwóch newralgicznych skrzyżowaniach w ciągu ulicy Powstańców Śląskich,

oraz na Przyczółku Grochowskim.

Parkingi rowerowe i dostępność danych

Równolegle z rozbudową samych tras, miasto koncentruje się na rozwoju udogodnień towarzyszących, przede wszystkim stojaków rowerowych. Obecnie trwa duża aktualizacja mapowej warstwy dedykowanej tym parkingom. W efekcie inwentaryzacji i systematycznego tworzenia nowych miejsc postojowych szacuje się, że do końca roku w bazie znajdzie się 44 tysiące stojaków.

Dane dotyczące całej infrastruktury są dostępne w wersji na smartfony, a także przekazywane twórcom aplikacji non-profit, takich jak miejski.bike (na Androida i iOS). Co więcej, warszawskie dane są integrowane z globalnymi systemami, ponieważ przekazuje się je do wykorzystania w Google Maps oraz w OpenStreetMap Polska.

ZOM reaguje na zanieczyszczenia ścieżek rowerowych na podstawie dwóch źródeł
z perspektywy siodełka
Błoto i liście na ścieżce rowerowej? Brudną DDR można zgłosić

Metodologia pomiaru. Co nie wlicza się do oficjalnej długości?

Warto pamiętać, że warszawska metodologia liczenia infrastruktury rowerowej jest ścisła i wyklucza z oficjalnego pomiaru pewne odcinki, mimo że są one wykorzystywane przez cyklistów.

Do oficjalnej długości nie wlicza się:

  • Stref ruchu uspokojonego – łączna długość tych obszarów to około 700 km.
  • Kategorii „inne” o długości 113 km. Zaliczają się do niej drogi o ograniczonym ruchu samochodowym, jezdnie serwisowe oraz nieoznakowane trasy rekreacyjne.
Jako przykłady takich wyłączonych odcinków wymienia się: ulicę Chmielną, Nowy Świat, jezdnie serwisowe połączone z drogami rowerowymi, rekreacyjną trasę wzdłuż prawego brzegu Wisły czy ścieżki zlokalizowane w lasach. Ponadto, do oficjalnych statystyk nie są wliczane odcinki tras zlokalizowane poza granicami Warszawy, niezależnie od ich charakteru.

ZOM reaguje na zanieczyszczenia ścieżek rowerowych na podstawie dwóch źródeł
z perspektywy siodełka

Błoto i liście na ścieżce rowerowej? Brudną DDR można zgłosić

