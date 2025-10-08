Nowa rowerowa mapa Warszawy. Przekroczono 850 km infrastruktury dla cyklistów

Warszawska sieć infrastruktury rowerowej, po najnowszej aktualizacji mapy, przekroczyła kolejną barierę. Ratusz doliczył się dokładnie 850,2 km tras. Równolegle trwa budowa kolejnych 25 km oraz inwentaryzacja stojaków rowerowych.



Warszawa zaprezentowała najnowszą, dużą aktualizację mapy komunikacji rowerowej. Wyniki, które można sprawdzić w miejskim serwisie pod adresem testmapa.um.warszawa.pl/rowery, potwierdzają dynamiczny rozwój sieci dedykowanej cyklistom. Po doliczeniu wszystkich odcinków, łączna długość infrastruktury rowerowej osiągnęła wynik 850,2 km, co potwierdza kontynuację polityki wspierania ruchu rowerowego.

Struktura sieci rowerowej w Warszawie

Całkowita długość 850,2 km nie jest jednolita, lecz składa się z różnych typów rozwiązań komunikacyjnych, mających na celu zapewnienie rowerzystom bezpiecznego i komfortowego przemieszczania się po mieście.

Główną część stanowią klasyczne drogi dla rowerów, których długość wynosi obecnie 562 km. Drugą co do wielkości kategorią są ulice objęte kontraruchem, z łącznym wynikiem 150,7 km. Sieć uzupełniają ciągi pieszo-rowerowe – jest ich 79,2 km – oraz pasy rowerowe, które liczą 53,3 km. Suma tych składowych, ujętych w warszawskiej metodologii pomiarowej, tworzy rekordowy wynik.

34 km przyrostu od początku roku

Rozwój infrastruktury jest procesem ciągłym, co potwierdzają dane za bieżący rok. Tylko od jego początku sieć warszawskich tras powiększyła się o 34 km. Równolegle prowadzone są prace modernizacyjne: remont przeszedł już odcinek 5 km istniejącej infrastruktury.