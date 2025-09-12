Mieszkańcy walczą o kontraruch na Konduktorskiej. Czy uda się rozwiązać problem „urwanych” ścieżek?

Mieszkańcy zgłosili propozycję przebudowy skrzyżowania ulic Konduktorskiej i Dolnej
Problemem zająć się chce radna Melania Łuczak, która interweniuje w sprawie kluczowego dla lokalnej społeczności rozwiązania. Jedną z najbardziej problematycznych lokalizacji jest ulica Konduktorska. Na odcinku od ul. Huculskiej do ul. Piaseczyńskiej jest to ulica jednokierunkowa. Choć może wydawać się to drobnym szczegółem, ma on ogromny wpływ na komfort i bezpieczeństwo rowerzystów.
Zgodnie z przepisami, rowerzyści, podobnie jak kierowcy, są zmuszeni do korzystania z uciążliwego objazdu, aby pokonać ten zaledwie 350-metrowy odcinek. Muszą nadkładać drogi i poruszać się ulicami Piaseczyńską, Dolną, Ludową i Huculską. Taka trasa nie tylko wydłuża czas dojazdu, ale przede wszystkim jest niebezpieczna, ponieważ prowadzi przez ul. Dolną, która jest pozbawiona jakiejkolwiek infrastruktury rowerowej. W rezultacie, wielu rowerzystów, chcąc uniknąć ryzyka, wjeżdża na wąskie chodniki, co z kolei stwarza zagrożenie dla pieszych.
Aby zwiększyć bezpieczeństwo i ułatwić komunikację, mieszkańcy zgłosili propozycję przebudowy skrzyżowania ulic Konduktorskiej i Dolnej. Ich celem jest wprowadzenie kontraruchu rowerowego na całej długości ul. Konduktorskiej. Taki zabieg umożliwiłby rowerzystom poruszanie się w obu kierunkach i pozwoliłby uniknąć niebezpiecznego i uciążliwego objazdu.
Interpelacja radnej Melanii Łuczak wskazuje, że nie jest to wniosek bezpodstawny. Jak wynika z dokumentu, odpowiednia analiza już została wykonana, a ewentualny problem z dwoma pasami ruchu na północnym wlocie skrzyżowania został rozwiązany. Obecnie brakuje jedynie decyzji o rozpoczęciu prac i przeznaczeniu środków finansowych na odpowiednie oznakowanie, w tym sygnalizację świetlną i znaki drogowe.
Ostateczna decyzja, czy mieszkańcy Mokotowa doczekają się bezpiecznego i komfortowego kontraruchu na ul. Konduktorskiej, należy teraz do prezydenta Rafała Trzaskowskiego.