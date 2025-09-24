11°C
1028.1 hPa
Życie Warszawy

Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

Publikacja: 24.09.2025 08:25

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września

Foto: mat. pras.

M.B.
W czwartek, 25 września, rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa ulicy Grzybowskiej, która zmieni oblicze tej części miasta. Półtorakilometrowy odcinek – od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej – zostanie całkowicie zmodernizowany, z myślą o kierowcach, pieszych i rowerzystach.

Planowane prace niosą jednak ze sobą spore zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Foto: mat. pras.

Grzybowska na nowo: bezpieczniej i bardziej zielono

Przebudowa Grzybowskiej to odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Na odcinku od ulicy Towarowej do alei Jana Pawła II powstaną dwie jednokierunkowe nitki po jednym pasie ruchu, a na skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej ruch będzie odbywał się po jednej jezdni.

Z myślą o pieszych, po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe, szerokie chodniki. Z kolei rowerzyści zyskają wydzielone ścieżki rowerowe lub specjalne pasy ruchu na jezdni. Prace obejmą także uporządkowanie miejsc parkingowych, budowę nowych przystanków autobusowych oraz instalację nowoczesnej sygnalizacji świetlnej.

Jednak jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest nowa zieleń. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce, w których posadzonych zostanie ponad sto nowych drzew oraz aż trzynaście tysięcy krzewów i bylin. Dzięki temu ulica Grzybowska ma stać się nie tylko bardziej funkcjonalna, ale również znacznie bardziej przyjazna i estetyczna.

Reklama
Reklama
Polecane
Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
remonty
Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Zmiany w ruchu: od czwartku zamknięcia i objazdy

Największe utrudnienia czekają kierowców już od czwartku, 25 września. Ulica Grzybowska zostanie całkowicie zamknięta na odcinku między ulicami Przyokopową a Siedmiogrodzką.

Objazd dla zamkniętej Grzybowskiej poprowadzono ulicami: Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej.

Dodatkowe zmiany w ruchu:

  • Grzybowską, przy Muzeum Powstania Warszawskiego (odcinek Przyokopowa-Towarowa), ruch będzie odbywał się w jednym kierunku – wyłącznie do ulicy Towarowej.
  • Karolkowa przy Grzybowskiej stanie się ulicą jednokierunkową, z przejazdem wyłącznie w stronę ulicy Wolskiej.
  • Prawy pas ulicy Towarowej, w kierunku ronda Daszyńskiego, zostanie zamknięty na skrzyżowaniu z Grzybowską. Zmiany dotkną też rowerzystów – wyłączony z użytkowania będzie fragment drogi rowerowej na Towarowej.
Polecane
W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
remont na torach
Kiedy wrócą tramwaje na Marszałkowską? Przebudowa trwa
Reklama
Reklama

Zmiany w komunikacji miejskiej: autobusy linii 106 pojadą objazdem

W związku z przebudową, zmianie ulegnie również trasa autobusu linii 106. W obu kierunkach pojedzie on objazdem przez ulicę Płocką do Kasprzaka, a następnie Prostą i Towarową, by wrócić na Grzybowską. Pasażerowie powinni przygotować się na dłuższy czas przejazdu i ewentualne opóźnienia. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów Zarządu Transportu Miejskiego.

Pierwsze prace podziemne, w tym przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, potrwają do końca roku. Pełna modernizacja Grzybowskiej to inwestycja, która znacznie poprawi jakość życia w tej części miasta, choć wymaga od mieszkańców tymczasowej cierpliwości.

Polecane
Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy
przebudowa
Remont na Bema. Uwaga kierowcy – grozi odholowanie pojazdu!
© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

Na odcinku od Dworca Gdańskiego w kierunku ronda Zgrupowania AK "Radosław" zastosowano zielony dywan
remont na torach

Tramwaje wracają na Most Gdański i Słomińskiego

Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
remonty

Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Ulica Rozbrat zostanie całkowicie zamknięta na odcinku pomiędzy ulicą Szarą a wjazdem na parking szp
remont

Ulica Rozbrat zamknięta. Będą objazdy i zmiany w komunikacji

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy
przebudowa

Remont na Bema. Uwaga kierowcy – grozi odholowanie pojazdu!

Kierowcy nie wjadą w Senatorską od strony placu Teatralnego ani z ulicy Bielańskiej.
remont

Duże zmiany w ruchu na Senatorskiej i sąsiednich ulicach

W mijającym tygodniu wykonawca inwestycji firma Balzola Polska układała ostatnie szyny
remont na torach

Kiedy wrócą tramwaje na Marszałkowską? Przebudowa trwa

W Warszawie działa dużo parkingów typu Park and Ride
parkowanie

Park and Ride oraz strefy Kiss and Ride: Gdzie są? Jak z nich korzystać?

Ekrany akustyczne zostaną zlokalizowane zgodnie z wytycznymi zawartymi w decyzji środowiskowej
kolej

Ekrany akustyczne powstaną wzdłuż torów kolejowych

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama