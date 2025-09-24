Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

W czwartek, 25 września, rozpoczyna się długo wyczekiwana przebudowa ulicy Grzybowskiej, która zmieni oblicze tej części miasta. Półtorakilometrowy odcinek – od alei Jana Pawła II do ulicy Siedmiogrodzkiej – zostanie całkowicie zmodernizowany, z myślą o kierowcach, pieszych i rowerzystach.



Planowane prace niosą jednak ze sobą spore zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

Grzybowska na nowo: bezpieczniej i bardziej zielono

Przebudowa Grzybowskiej to odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Na odcinku od ulicy Towarowej do alei Jana Pawła II powstaną dwie jednokierunkowe nitki po jednym pasie ruchu, a na skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej ruch będzie odbywał się po jednej jezdni.

Z myślą o pieszych, po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe, szerokie chodniki. Z kolei rowerzyści zyskają wydzielone ścieżki rowerowe lub specjalne pasy ruchu na jezdni. Prace obejmą także uporządkowanie miejsc parkingowych, budowę nowych przystanków autobusowych oraz instalację nowoczesnej sygnalizacji świetlnej.

Jednak jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest nowa zieleń. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce, w których posadzonych zostanie ponad sto nowych drzew oraz aż trzynaście tysięcy krzewów i bylin. Dzięki temu ulica Grzybowska ma stać się nie tylko bardziej funkcjonalna, ale również znacznie bardziej przyjazna i estetyczna.