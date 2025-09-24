Grzybowska zmienia oblicze. Na początek utrudnienia w komunikacji

Największe utrudnienia na ulicy Grzybowskiej czekają kierowców od czwartku, 25 września
Planowane prace niosą jednak ze sobą spore zmiany w organizacji ruchu i funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.
Przebudowa Grzybowskiej to odpowiedź na potrzeby wszystkich uczestników ruchu. Na odcinku od ulicy Towarowej do alei Jana Pawła II powstaną dwie jednokierunkowe nitki po jednym pasie ruchu, a na skrzyżowaniach pojawią się dodatkowe pasy do skrętu. Od Towarowej do Karolkowej ruch będzie odbywał się po jednej jezdni.
Z myślą o pieszych, po obu stronach ulicy zostaną wybudowane nowe, szerokie chodniki. Z kolei rowerzyści zyskają wydzielone ścieżki rowerowe lub specjalne pasy ruchu na jezdni. Prace obejmą także uporządkowanie miejsc parkingowych, budowę nowych przystanków autobusowych oraz instalację nowoczesnej sygnalizacji świetlnej.
Jednak jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest nowa zieleń. Wzdłuż ulicy powstaną zieleńce, w których posadzonych zostanie ponad sto nowych drzew oraz aż trzynaście tysięcy krzewów i bylin. Dzięki temu ulica Grzybowska ma stać się nie tylko bardziej funkcjonalna, ale również znacznie bardziej przyjazna i estetyczna.
Największe utrudnienia czekają kierowców już od czwartku, 25 września. Ulica Grzybowska zostanie całkowicie zamknięta na odcinku między ulicami Przyokopową a Siedmiogrodzką.
Objazd dla zamkniętej Grzybowskiej poprowadzono ulicami: Towarową, Prostą i Kasprzaka do Skierniewickiej.
Dodatkowe zmiany w ruchu:
W związku z przebudową, zmianie ulegnie również trasa autobusu linii 106. W obu kierunkach pojedzie on objazdem przez ulicę Płocką do Kasprzaka, a następnie Prostą i Towarową, by wrócić na Grzybowską. Pasażerowie powinni przygotować się na dłuższy czas przejazdu i ewentualne opóźnienia. Prosimy o śledzenie bieżących komunikatów Zarządu Transportu Miejskiego.
Pierwsze prace podziemne, w tym przebudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i energetycznej, potrwają do końca roku. Pełna modernizacja Grzybowskiej to inwestycja, która znacznie poprawi jakość życia w tej części miasta, choć wymaga od mieszkańców tymczasowej cierpliwości.