Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

W kilku dzielnicach zaplanowano prace drogowe, które wpłyną na ruch kołowy i trasy komunikacji miejskiej. Najbliższe remonty obejmą ulice Patriotów w Wawrze, Paryską na Pradze Południe oraz Mochtyńską na Białołęce.



Najbliższy w harmonogramie jest remont na ulicy Patriotów w Wawrze, który trwa od dzisiejszego poranka. Prace potrwają do najbliższego poniedziałku, 29 września. W tym czasie wodociągowcy zamkną pas do skrętu w lewo w ulicę Będzińską, a kierowcy wyjeżdżający z Będzińskiej będą mogli skręcić tylko w prawo.

Reklama Reklama

Zamknięcie ulicy Paryskiej na Pradze Południe

Kolejne utrudnienia czekają kierowców na Pradze Południe. W ciągu dwóch nocy, z 23 na 24 września oraz z 24 na 25 września, drogowcy całkowicie zamkną ulicę Paryską. Prace będą prowadzone pod wiaduktem Trasy Łazienkowskiej w godzinach nocnych – od 0:30 do 4:00. Będą one polegały na demontażu konstrukcji szalunku przebudowywanego wiaduktu. Ulica Paryska będzie nieprzejezdna na odcinku od ronda Wolframa do skrzyżowania ze Szczuczyńską i Meksykańską.

Paryska będzie nieprzejezdna na odcinku od ronda Wolframa do skrzyżowania ze Szczuczyńską i Meksykańską Foto: mat. pras.

Wyznaczone zostały objazdy: