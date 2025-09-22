Tydzień utrudnień na drogach Wawra, Pragi Południe i Białołęki

Prowadzone prace drogowe wpłyną na ruch drogowy i trasy komunikacji miejskiej
Najbliższy w harmonogramie jest remont na ulicy Patriotów w Wawrze, który trwa od dzisiejszego poranka. Prace potrwają do najbliższego poniedziałku, 29 września. W tym czasie wodociągowcy zamkną pas do skrętu w lewo w ulicę Będzińską, a kierowcy wyjeżdżający z Będzińskiej będą mogli skręcić tylko w prawo.
Kolejne utrudnienia czekają kierowców na Pradze Południe. W ciągu dwóch nocy, z 23 na 24 września oraz z 24 na 25 września, drogowcy całkowicie zamkną ulicę Paryską. Prace będą prowadzone pod wiaduktem Trasy Łazienkowskiej w godzinach nocnych – od 0:30 do 4:00. Będą one polegały na demontażu konstrukcji szalunku przebudowywanego wiaduktu. Ulica Paryska będzie nieprzejezdna na odcinku od ronda Wolframa do skrzyżowania ze Szczuczyńską i Meksykańską.
Wyznaczone zostały objazdy:
Dodatkowo, na przemian będą zamykane chodniki po obu stronach ulicy Paryskiej pod wiaduktami Trasy Łazienkowskiej. Wykonawca zapewni mieszkańcom dojazd do posesji w miarę postępów prac.
W środę, 24 września, ok. godz. 10, rozpoczną się prace remontowe na ulicy Mochtyńskiej na Białołęce. Nowy asfalt zostanie ułożony na odcinku między ulicą Aroniową a wjazdem na parking przy skrzyżowaniu z ulicą Kobiałka. Prace potrwają przez tydzień, do środy, 1 października.
Remont będzie prowadzony w dwóch etapach. Najpierw drogowcy wyremontują pas w kierunku ulicy Kobiałka, a następnie przeniosą się na pas w stronę ulicy Ostródzkiej. W trakcie obu etapów, ruch będzie odbywał się tylko w kierunku ulicy Ostródzkiej.
Dla zmotoryzowanych wyznaczone zostaną objazdy. Zmiany dotkną także trasy komunikacji miejskiej. Drogowcy apelują o cierpliwość i dostosowanie planów podróży do harmonogramu prac.