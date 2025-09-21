Remont ulicy Bema na Woli. Utrudnienia i ostrzeżenie dla kierowców – grozi odholowanie pojazdu!

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy
Remont obejmie wymianę nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy ulicą Wolską a blokami o numerach 74 i 87. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 22 września, o godzinie 6 rano, kiedy to cały remontowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Działania drogowców mają potrwać do środy, 24 września, do godziny 23.
Na czas trwania remontu Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył alternatywne trasy. Kierowcy, którzy będą chcieli przejechać z ulicy Kasprzaka w kierunku Wolskiej, zostaną poprowadzeni objazdem przez aleję Prymasa Tysiąclecia. Z kolei w przypadku chęci dojazdu z Wolskiej do Bema, zmotoryzowani muszą omijać utrudnienia ulicami Płocką i Kasprzaka. Należy mieć na uwadze, że od strony ulicy Kasprzaka dojazd będzie możliwy wyłącznie do miejsca, w którym rozpoczną się roboty drogowe.
Utrudnienia dotkną również pieszych. Na remontowanym odcinku zamknięte będą dwa przejścia. Pierwsze z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Ludwiki, drugie natomiast na wysokości lokalnego liceum.
Jednym z najważniejszych i najbardziej uciążliwych aspektów planowanego remontu jest całkowity zakaz parkowania na całej długości remontowanego odcinka. Na ulicy Bema ustawione zostaną znaki drogowe z informacją o zakazie postoju oraz tabliczki ostrzegające o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela, jeśli nie zostanie on usunięty z obszaru prac. Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy, aby uniknąć dodatkowych kosztów i niedogodności.
W związku z planowanymi pracami i poważnymi utrudnieniami, władze miasta apelują o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogowego oraz o wybór alternatywnych tras. W miarę możliwości, zaleca się również korzystanie z transportu publicznego w celu uniknięcia ewentualnych korków w rejonie ulicy Bema.