Życie Warszawy

Remont ulicy Bema na Woli. Utrudnienia i ostrzeżenie dla kierowców – grozi odholowanie pojazdu!

Publikacja: 21.09.2025 15:00

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy

Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
W poniedziałek 22 września rozpocznie się kompleksowy remont ulicy Bema na Woli. Prace potrwają trzy dni i spowodują poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy, a osoby parkujące przy ulicy – na możliwość odholowania pojazdu na koszt właściciela.

Remont obejmie wymianę nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy ulicą Wolską a blokami o numerach 74 i 87. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 22 września, o godzinie 6 rano, kiedy to cały remontowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Działania drogowców mają potrwać do środy, 24 września, do godziny 23.

Poważne utrudnienia dla kierowców i pieszych

Na czas trwania remontu Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył alternatywne trasy. Kierowcy, którzy będą chcieli przejechać z ulicy Kasprzaka w kierunku Wolskiej, zostaną poprowadzeni objazdem przez aleję Prymasa Tysiąclecia. Z kolei w przypadku chęci dojazdu z Wolskiej do Bema, zmotoryzowani muszą omijać utrudnienia ulicami Płocką i Kasprzaka. Należy mieć na uwadze, że od strony ulicy Kasprzaka dojazd będzie możliwy wyłącznie do miejsca, w którym rozpoczną się roboty drogowe.

Utrudnienia dotkną również pieszych. Na remontowanym odcinku zamknięte będą dwa przejścia. Pierwsze z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Ludwiki, drugie natomiast na wysokości lokalnego liceum.

Na ulicy Bema ustawione zostaną znaki drogowe z informacją o zakazie postoju oraz tabliczki ostrzegające o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela

Zakaz parkowania – odholowanie auta na koszt właściciela

Jednym z najważniejszych i najbardziej uciążliwych aspektów planowanego remontu jest całkowity zakaz parkowania na całej długości remontowanego odcinka. Na ulicy Bema ustawione zostaną znaki drogowe z informacją o zakazie postoju oraz tabliczki ostrzegające o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela, jeśli nie zostanie on usunięty z obszaru prac. Kierowcy parkujący swoje samochody wzdłuż ulicy Bema powinni jak najszybciej przestawić pojazdy, aby uniknąć dodatkowych kosztów i niedogodności.

W związku z planowanymi pracami i poważnymi utrudnieniami, władze miasta apelują o ostrożność, stosowanie się do tymczasowego oznakowania drogowego oraz o wybór alternatywnych tras. W miarę możliwości, zaleca się również korzystanie z transportu publicznego w celu uniknięcia ewentualnych korków w rejonie ulicy Bema.

Źródło: zyciewarszawy.pl

