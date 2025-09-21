Remont ulicy Bema na Woli. Utrudnienia i ostrzeżenie dla kierowców – grozi odholowanie pojazdu!

W poniedziałek 22 września rozpocznie się kompleksowy remont ulicy Bema na Woli. Prace potrwają trzy dni i spowodują poważne utrudnienia w ruchu. Kierowcy muszą przygotować się na objazdy, a osoby parkujące przy ulicy – na możliwość odholowania pojazdu na koszt właściciela.



Remont obejmie wymianę nawierzchni jezdni na odcinku pomiędzy ulicą Wolską a blokami o numerach 74 i 87. Prace rozpoczną się w poniedziałek, 22 września, o godzinie 6 rano, kiedy to cały remontowany odcinek zostanie całkowicie zamknięty dla ruchu kołowego. Działania drogowców mają potrwać do środy, 24 września, do godziny 23.

Poważne utrudnienia dla kierowców i pieszych

Na czas trwania remontu Zarząd Dróg Miejskich wyznaczył alternatywne trasy. Kierowcy, którzy będą chcieli przejechać z ulicy Kasprzaka w kierunku Wolskiej, zostaną poprowadzeni objazdem przez aleję Prymasa Tysiąclecia. Z kolei w przypadku chęci dojazdu z Wolskiej do Bema, zmotoryzowani muszą omijać utrudnienia ulicami Płocką i Kasprzaka. Należy mieć na uwadze, że od strony ulicy Kasprzaka dojazd będzie możliwy wyłącznie do miejsca, w którym rozpoczną się roboty drogowe.

Utrudnienia dotkną również pieszych. Na remontowanym odcinku zamknięte będą dwa przejścia. Pierwsze z nich znajduje się w rejonie skrzyżowania z ulicą Ludwiki, drugie natomiast na wysokości lokalnego liceum.