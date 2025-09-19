Przebudowa torowiska na Marszałkowskiej zmierza ku końcowi: Wiadomo, kiedy wrócą tu tramwaje

Modernizacja torów na Marszałkowskiej: Co się zmieni?

Prace w tym rejonie ulicy Marszałkowskiej rozpoczęły się w połowie czerwca. Inwestycja prowadzona jest przez Tramwaje Warszawskie w koordynacji z Zarządem Dróg Miejskich. Piesi, rowerzyści i kierowcy, a także pasażerowie komunikacji miejskiej muszą w tym miejscu liczyć się ze zmianami w organizacji ruchu.

Dzięki przebudowie torowiska na Marszałkowskiej poprawić ma się komfort przejazdu i zniesione mają zostać ograniczenia prędkości. Jak informują Tramwaje Warszawskie, „Na odcinku od Królewskiej do Świętokrzyskiej pojawi się rozchodnik, a od Świętokrzyskiej do ul. Widok zastosowane będą płyty prefabrykowane z zabudową z kostki granitowej (zachowanie przejazdu dla karetek i innych służb)”.

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, tramwaje wrócą na Marszałkowską 13 października Foto: mat. pras.

Jak z kolei można przeczytać na stronie Zarządu Dróg Miejskich, pojawi się zieleń zarówno wysoka, jak i niska: „Posadzimy wiązy ‘Columella’ i fiorente o wąskim, kolumnowym pokroju. Poza drzewami wprowadzimy krzewy (irgę błyszczącą) oraz mieszankę zielonych bylin. Byliny zaplanowaliśmy w miejscach, w których może wystąpić konieczność awaryjnego wjazdu na torowisko. Można będzie to zrobić bez konieczności niszczenia żywopłotu z irgi. Zniszczenie części nadziemnej bylin niekoniecznie oznacza zniszczenie samej rośliny”.

To jednak nie wszystko. Wprowadzonych zostanie również wiele udogodnień dla pieszych i rowerzystów. Pojawią się dodatkowe przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe – na wysokości ulic Sienkiewicza i Złotej. Ma to ułatwić przekroczenie ulicy Marszałkowskiej, bez konieczności korzystania z przejść podziemnych.

Poprawiony zostanie także układ drogowy ulicy i wprowadzone zostaną udogodnienia dla kierowców. Pojawią się dwa pasy ruchu w każdym kierunku, a na skrzyżowaniach także dodatkowe pasy do skrętu. W okolicach ulicy Złotej powstanie zawrotka. Dzięki niej możliwa będzie zmiana kierunku jazdy bez konieczności dojeżdżania aż do ronda Dmowskiego. Z kolei przy ulicy Sienkiewicza pojawi się nowy lewoskręt.

Reklama Reklama

Zielona Marszałkowska częścią projektu Nowe Centrum Warszawy

Zielona Marszałkowska stanowi część projektu Nowe Centrum Warszawy, który obejmuje wiele zmian w Śródmieściu. W ich efekcie różne punkty, place i miejsca w centrum stolicy mają zostać połączone ścieżkami w spójną przestrzeń. Dzięki temu ma być ona bardziej przyjazna dla mieszkańców i turystów. Na ulicach pojawić ma się też więcej zieleni.