Powstanie nowy most w ciągu ulicy Cieślewskich. Jest przetarg

Nowy obiekt poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z trasy zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.
Obecna konstrukcja mostu w ciągu ul. Cieślewskich to jedna z najważniejszych przepraw spinających brzegi Kanału Żerańskiego. Choć odgrywa kluczową rolę w komunikacji na Białołęce, jej stan techniczny wymaga pilnej interwencji. Obiekt powstał ponad pół wieku temu, a jego betonowa konstrukcja w 1992 roku została zastąpiona stalową. Od tamtej przebudowy minęło już ponad 30 lat.
Miasto rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy. Oferty można składać do 29 grudnia, a wybrana firma po podpisaniu umowy będzie mieć 16 miesięcy na realizację inwestycji.
Planowana przebudowa nie ograniczy się do modernizacji istniejącej konstrukcji – obecny most zostanie całkowicie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowy, nowoczesny obiekt. Oprócz nowej nawierzchni jezdni miasto przewiduje istotne zmiany, które zwiększą bezpieczeństwo i wygodę niechronionych użytkowników ruchu.
Po obu stronach mostu powstaną szerokie, 3,5-metrowe ciągi, przystosowane do wyznaczenia dróg pieszo-rowerowych. Oddzielą je od jezdni barierki – element, którego teraz na przeprawie brakuje, a który znacząco poprawi bezpieczeństwo.
Nowe ciągi komunikacyjne zostaną zintegrowane z powstającą infrastrukturą wzdłuż ulicy Białołęckiej. Za jej kompleksową przebudowę odpowiada Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta, który niedawno podpisał umowę na realizację inwestycji. Dzięki temu oba projekty stworzą spójny, bezpieczny i wygodny układ transportowy w tej części Białołęki.