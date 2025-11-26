0.8°C
Życie Warszawy

Powstanie nowy most w ciągu ulicy Cieślewskich. Jest przetarg

Publikacja: 26.11.2025 17:20

Foto: mat. pras.

M.B.
Warszawa zapowiada ważną inwestycję infrastrukturalną na Białołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowego mostu w ciągu ulicy Cieślewskich, który zastąpi wysłużoną, ponad 50-letnią przeprawę łączącą ulice Płochocińską i Białołęcką.

Nowy obiekt poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z trasy zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Most, który potrzebuje wymiany

Obecna konstrukcja mostu w ciągu ul. Cieślewskich to jedna z najważniejszych przepraw spinających brzegi Kanału Żerańskiego. Choć odgrywa kluczową rolę w komunikacji na Białołęce, jej stan techniczny wymaga pilnej interwencji. Obiekt powstał ponad pół wieku temu, a jego betonowa konstrukcja w 1992 roku została zastąpiona stalową. Od tamtej przebudowy minęło już ponad 30 lat.

Miasto rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy. Oferty można składać do 29 grudnia, a wybrana firma po podpisaniu umowy będzie mieć 16 miesięcy na realizację inwestycji.

Most powstał ponad pół wieku temu, a jego betonowa konstrukcja w 1992 roku została zastąpiona stalową. Od tamtej przebudowy minęło już ponad 30 lat.

Foto: mat. pras.

Nowa przeprawa, nowa jakość komunikacji

Planowana przebudowa nie ograniczy się do modernizacji istniejącej konstrukcji – obecny most zostanie całkowicie rozebrany, a na jego miejscu powstanie nowy, nowoczesny obiekt. Oprócz nowej nawierzchni jezdni miasto przewiduje istotne zmiany, które zwiększą bezpieczeństwo i wygodę niechronionych użytkowników ruchu.

Po obu stronach mostu powstaną szerokie, 3,5-metrowe ciągi, przystosowane do wyznaczenia dróg pieszo-rowerowych. Oddzielą je od jezdni barierki – element, którego teraz na przeprawie brakuje, a który znacząco poprawi bezpieczeństwo.

