Powstanie nowy most w ciągu ulicy Cieślewskich. Jest przetarg

Warszawa zapowiada ważną inwestycję infrastrukturalną na Białołęce. Miasto ogłosiło przetarg na budowę nowego mostu w ciągu ulicy Cieślewskich, który zastąpi wysłużoną, ponad 50-letnią przeprawę łączącą ulice Płochocińską i Białołęcką.



Nowy obiekt poprawi bezpieczeństwo oraz komfort korzystania z trasy zarówno dla kierowców, jak i pieszych oraz rowerzystów.

Most, który potrzebuje wymiany

Obecna konstrukcja mostu w ciągu ul. Cieślewskich to jedna z najważniejszych przepraw spinających brzegi Kanału Żerańskiego. Choć odgrywa kluczową rolę w komunikacji na Białołęce, jej stan techniczny wymaga pilnej interwencji. Obiekt powstał ponad pół wieku temu, a jego betonowa konstrukcja w 1992 roku została zastąpiona stalową. Od tamtej przebudowy minęło już ponad 30 lat.

Miasto rozpoczęło procedurę wyboru wykonawcy. Oferty można składać do 29 grudnia, a wybrana firma po podpisaniu umowy będzie mieć 16 miesięcy na realizację inwestycji.