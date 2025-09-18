Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Utrudnienia przy wolskim ratuszu

Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową.
Prace na skrzyżowaniu będzie prowadziła firma Strabag na zlecenie Zarządu Dróg Miejskich. Ich termin był uzależniony od postępów prac w alei Jana Pawła II. Do końca tego roku aleja Solidarności i ulica Leszno od alei Jana Pawła II do ulicy Okopowej zyskają równe chodniki, nowe szpalery drzew oraz trasę rowerową.
Roboty na wolskim odcinku alei Solidarności obejmą także przebudowę przystanków tramwajowego i autobusowego w kierunku Kercelaka. Oba zostaną wybudowane w nowych lokalizacjach, za skrzyżowaniem z ulicą Żelazną.
Priorytetem projektantów było poszerzenie popularnego przystanku tramwajowego i ułatwienie przesiadek między tramwajami i autobusami. Bliżej do komunikacji miejskiej będą też mieli mieszkańcy pobliskich bloków.
Dotychczas drogowcy pracowali na prawym pasie alei Solidarności, pomiędzy aleją Jana Pawła II i ulicą Żelazną. Teraz przeniosą się na skrzyżowanie z Żelazną.
W poniedziałek, 22 września, po północy drogowcy tymczasowo zwężą aleję Solidarności przed wolskim ratuszem do jednego pasa. Bliżej skrzyżowania z Żelazną będą dwa pasy: z jednego kierowcy skręcą w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Za Żelazną, do zjazdu w ulicę Leszno, ponownie będzie jeden pas.
Na jezdni w stronę placu Bankowego będą dwa pasy. Z obu będzie można jechać prosto, a z prawego również skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Prawy, czyli buspas, będzie w czasie prac dostępny dla wszystkich kierowców.
Zmieni się także ruch na ulicy Żelaznej. Po obu stronach skrzyżowania jezdnia będzie węższa. Od strony Nowolipia kierowcy nie skręcą w aleję „Solidarności” w lewo. Mogą pojechać Żytnią i Okopową do Kercelaka.
Przystanek dla autobusów linii 157 w stronę Gwiaździstej zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z aleją „Solidarności”.
Przy skrzyżowaniu staną znaki informujące o czasowym zakazie parkowania. Tak będzie do niedzieli, 28 września, do końca dnia.
Od poniedziałku 22 do niedzieli 28 września tramwaje nie będą jeździły al. Solidarności – między ulicą Okopową a Aleją Jana Pawła II. Na torach nie pojawią się tramwaje linii 13, 23 i 66 a trasy zmienią linie 20, 26 i 68. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26 i uzupełniające tramwajowe 70 i 73.
Tramwaje linii 13, 23 i 66 będą zawieszone. Tramwaje linii 20 nie pojadą al. Solidarności z Boernerowa na Pragę (do pętli Żerań FSO), tylko ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski.
Trasa linii 25 zostanie wydłużona do Nowego Bemowa – kursy nie będą się kończyły na Placu Starynkiewicza; tramwaje pojadą dalej Alejami Jerozolimskimi, przez Plac Zawiszy, Towarową, Okopową, al. Solidarności, Wolską, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich. Dłuższą trasę będą także miały 68 – dojadą do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek trasy ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II.
Aleją Solidarności będą kursowały autobusy linii zastępczej Z26 – między Placem Bankowym (kraniec przy ulicy Bielańskiej) a skrzyżowaniem ulicy Wolskiej i Młynarskiej (kraniec przy Zajezdni Wola). W stronę Woli a Bielańskiej pojadą przez pl. Teatralny do al. Solidarności; natomiast w kierunku Śródmieścia z Wolskiej skręcą w Młynarską, następnie Leszno, Okopową i Aleję „Solidarności”.
Na tory wyjadą tramwaje dwóch linii uzupełniających – 70 i 73. „Siedemdziesiątka” zastąpi na części trasy „dwudziestkę”, a 73 – linie 13 i 23.
Trasa linii 70: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – Stawki – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – MARYMONT-POTOK.
Trasa linii 73: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – W. Broniewskiego – PIASKI.