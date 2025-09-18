Budowa drogi dla rowerów w al. Solidarności. Utrudnienia przy wolskim ratuszu

W poniedziałek, 22 września, po północy drogowcy tymczasowo zwężą aleję Solidarności przed wolskim ratuszem do jednego pasa. Bliżej skrzyżowania z Żelazną będą dwa pasy: z jednego kierowcy skręcą w lewo, a drugim pojadą prosto lub w prawo. Za Żelazną, do zjazdu w ulicę Leszno, ponownie będzie jeden pas.

Na jezdni w stronę placu Bankowego będą dwa pasy. Z obu będzie można jechać prosto, a z prawego również skręcić w Żelazną w stronę Grzybowskiej. Prawy, czyli buspas, będzie w czasie prac dostępny dla wszystkich kierowców.

Zmieni się także ruch na ulicy Żelaznej. Po obu stronach skrzyżowania jezdnia będzie węższa. Od strony Nowolipia kierowcy nie skręcą w aleję „Solidarności” w lewo. Mogą pojechać Żytnią i Okopową do Kercelaka.

Przystanek dla autobusów linii 157 w stronę Gwiaździstej zostanie przeniesiony przed skrzyżowanie z aleją „Solidarności”.

Przy skrzyżowaniu staną znaki informujące o czasowym zakazie parkowania. Tak będzie do niedzieli, 28 września, do końca dnia.

Zmiany w kursowaniu tramwajów na Woli

Od poniedziałku 22 do niedzieli 28 września tramwaje nie będą jeździły al. Solidarności – między ulicą Okopową a Aleją Jana Pawła II. Na torach nie pojawią się tramwaje linii 13, 23 i 66 a trasy zmienią linie 20, 26 i 68. Uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z26 i uzupełniające tramwajowe 70 i 73.

Tramwaje linii 13, 23 i 66 będą zawieszone. Tramwaje linii 20 nie pojadą al. Solidarności z Boernerowa na Pragę (do pętli Żerań FSO), tylko ulicą Wolską do pętli Cmentarz Wolski.

Trasa linii 25 zostanie wydłużona do Nowego Bemowa – kursy nie będą się kończyły na Placu Starynkiewicza; tramwaje pojadą dalej Alejami Jerozolimskimi, przez Plac Zawiszy, Towarową, Okopową, al. Solidarności, Wolską, Młynarską, Obozową, Dywizjonu 303, Radiową i Powstańców Śląskich. Dłuższą trasę będą także miały 68 – dojadą do pętli Kawęczyńska-Bazylika. Tramwaje linii 26 ominą wyłączony z ruchu odcinek trasy ulicami Skierniewicką, Kasprzaka, Prostą i Aleją Jana Pawła II.

Aleją Solidarności będą kursowały autobusy linii zastępczej Z26 – między Placem Bankowym (kraniec przy ulicy Bielańskiej) a skrzyżowaniem ulicy Wolskiej i Młynarskiej (kraniec przy Zajezdni Wola). W stronę Woli a Bielańskiej pojadą przez pl. Teatralny do al. Solidarności; natomiast w kierunku Śródmieścia z Wolskiej skręcą w Młynarską, następnie Leszno, Okopową i Aleję „Solidarności”.

Na tory wyjadą tramwaje dwóch linii uzupełniających – 70 i 73. „Siedemdziesiątka” zastąpi na części trasy „dwudziestkę”, a 73 – linie 13 i 23.

Trasa linii 70: ŻERAŃ FSO – Jagiellońska – Ratuszowa – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – Stawki – gen. W. Andersa – A. Mickiewicza – MARYMONT-POTOK.

Trasa linii 73: CZYNSZOWA – Stalowa – 11 Listopada – Targowa – Aleja „Solidarności” – Aleja Jana Pawła II – W. Broniewskiego – PIASKI.