Życie Warszawy

Drogi dojazdowe do wiaduktu w Ursusie już otwarte

Publikacja: 16.09.2025 16:00

Kierowcy mogą już przejechać nad linią kolejową Warszawa-Katowice

Foto: Ewa Skóra/UD Ursus

rbi
Mieszkańcy mogą już korzystać z nowej przeprawy przez tory kolejowe w Ursusie. Od wtorku, 16 września, drogi dojazdowe do wiaduktu WD-64, zlokalizowanego w ciągu Południowej Obwodnicy Warszawy, są przejezdne.

Najpierw powstała część infrastruktury drogowej, w tym rondo w pasie ulicy Orląt Lwowskich i fragmenty dróg do granicy Południowej Obwodnicy Warszawy.

Budowa dojazdów do wiaduktu w Ursusie

Następnie, kiedy było już możliwe wejście w granice POW, dzielnica przygotowała inwestycje i wybudowała fragmenty dróg od strony Warszawy i Piastowa.

Prace ostatnich etapów inwestycji realizowanych od 2024 roku objęły budowę drogi dojazdowej do wiaduktu od ul. Orląt Lwowskich w Warszawie oraz budowę układu komunikacyjnego po wschodniej stronie linii kolejowej Warszawa-Katowice, na terenie Miasta Piastowa.

Połączenie wiaduktu z ul. Witosa

W ramach prac wykonano budowę drogi łączącej wiadukt nad linią kolejową z ul. Wincentego Witosa wraz z przebudową ulicy, rozbudowę ulicy Szarych Szeregów wraz z łącznikiem do ul. Wincentego Witosa oraz dojazdem do posesji przy ul. Poprzecznej, budowę drogi dla pieszych i drogi dla rowerów na przedłużeniu ul. Poprzecznej w kierunku wschodnim za ul. Wincentego Witosa.

Po obydwu stronach wykonano infrastrukturę techniczną dróg, tj. oświetlenie, odwodnienie, oznakowanie drogowe oraz usunięto kolizje z infrastrukturą istniejącą w tym miejscu.

Wykonawcą robót realizowanych od 2024 r. była firma Strabag Sp. z o.o., ich koszt wyniósł 14 265 000 zł brutto.

