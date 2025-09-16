19.9°C
1013.2 hPa
Życie Warszawy

Stacja Warszawa Centralna nieczynna przez 9 dni. Jak pojadą pociągi?

Publikacja: 16.09.2025 07:55

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego

Foto: Adobe Stock

rbi
Od 8 do 16 listopada część pociągów kursujących przez Warszawę zmieni swoje trasy. Na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Jakich zmian należy sie w tym czasie spodziewać?

Umowę na rozbudowę rozjazdów na stacji Warszawa Centralna podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja obejmuje budowę tzw. trapezu rozjazdowego, który zwiększy przepustowość stacji i umożliwi przejazd większej liczby pociągów.

Trapez rozjazdowy na stacji Warszawa Centralna

To rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. W tym samym terminie, korzystając z zamknięć torów PKP PLK wymienią wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.

Polecane
Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
kolej
Pociągi koncertowe z Łodzi do Warszawy. Ułatwienie dla fanów

Dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Objazdy stacji Warszawa Centralna

Podczas robót pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna. Niektóre składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście. Będą to m.in. Intercity do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna.

Reklama
Reklama

Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna. To m.in. pociągi Polregio, ŁKA, SKM (S3) z i do Warszawy Lotniska Chopina, Żyrardowa i Skierniewic oraz Płocka.

Polecane
Od grudnia pojawią się nowe połączenia pociągowe z Warszawy do Poznania
kolej
Z Warszawy do Poznania w 2,5 godziny już od grudnia

Pociągi z kierunku wschodniego będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia. Tam zatrzymają się m.in. z i do Terespola, Gdyni (rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie), Koleje Mazowieckie z Modlina, Szybka Kolej Miejska z i do Legionowa (S3) oraz Koleje Mazowieckie z Siedlec i Łukowa.

Umowę na realizację prac podpisano z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Wartość kontraktu wynosi ok. 6,5 mln zł netto.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

W sumie opóźnionych było 48 składów, a łączny czas opóźnień przekroczył 1000 minut
kolej

Problemy na Średnicówce. Wspólne honorowanie biletów KM i ZTM

Dzień bez Samochodu to idealna okazja, aby przekonać się, jak wygodna i efektywna może być podróż ko
kolej

Dzień bez Samochodu z Kolejami Mazowieckimi

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków
kolej

„Poniedziałkowy Odjazd”. Tańsze bilety na trasie Warszawa – Kraków

Badacze z WAT zebrali i przeanalizowali ponad 18 gigabajtów informacji z warszawskiego systemu rower
innowacje

Koniec pustych stacji rowerów miejskich? Naukowcy z WAT mają sposób

Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
kolej

Pociągi koncertowe z Łodzi do Warszawy. Ułatwienie dla fanów

Marszałkowska jest przebudowywana w ramach projektu Nowe Centrum Warszawy.
przebudowa

Nowe zasady ruchu na skrzyżowaniu Marszałkowska Królewska

W nadchodzącym tygodniu mieszkańcy Bolimowskiej i Ulrychowskiej oraz okolicznych ulic będą mieli tru
remont

Drogowcy w akcji. Bolimowska i Ulrychowska z nowym asfaltem

W minionym miesiącu w stołecznym porcie wykonano 18.146 pasażerskich operacji lotniczych
samolot

Kolejne rekordy na Lotnisku Chopina. Tylu pasażerów nie było jeszcze nigdy

Reklama
Reklama

© Copyright by GREMI MEDIA SA

Reklama