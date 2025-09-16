Stacja Warszawa Centralna nieczynna przez 9 dni. Jak pojadą pociągi?

Od 8 do 16 listopada na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego
Umowę na rozbudowę rozjazdów na stacji Warszawa Centralna podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja obejmuje budowę tzw. trapezu rozjazdowego, który zwiększy przepustowość stacji i umożliwi przejazd większej liczby pociągów.
To rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. W tym samym terminie, korzystając z zamknięć torów PKP PLK wymienią wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.
Dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.
Podczas robót pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna. Niektóre składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście. Będą to m.in. Intercity do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna.
Pociągi jadące z kierunku zachodniego zakończą bieg na stacji Warszawa Główna. To m.in. pociągi Polregio, ŁKA, SKM (S3) z i do Warszawy Lotniska Chopina, Żyrardowa i Skierniewic oraz Płocka.
Pociągi z kierunku wschodniego będą kończyć trasę na stacji Warszawa Wschodnia. Tam zatrzymają się m.in. z i do Terespola, Gdyni (rozpoczynające i kończące bieg w Warszawie), Koleje Mazowieckie z Modlina, Szybka Kolej Miejska z i do Legionowa (S3) oraz Koleje Mazowieckie z Siedlec i Łukowa.
Umowę na realizację prac podpisano z firmą Zakłady Automatyki KOMBUD S.A. Wartość kontraktu wynosi ok. 6,5 mln zł netto.