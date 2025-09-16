Stacja Warszawa Centralna nieczynna przez 9 dni. Jak pojadą pociągi?

Od 8 do 16 listopada część pociągów kursujących przez Warszawę zmieni swoje trasy. Na stacji Warszawa Centralna odbędzie się budowa trapezu rozjazdowego, czyli układu czterech dodatkowych rozjazdów. Jakich zmian należy sie w tym czasie spodziewać?



Umowę na rozbudowę rozjazdów na stacji Warszawa Centralna podpisały PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Inwestycja obejmuje budowę tzw. trapezu rozjazdowego, który zwiększy przepustowość stacji i umożliwi przejazd większej liczby pociągów.



Trapez rozjazdowy na stacji Warszawa Centralna

To rozwiązanie pozwoli na sprawniejsze prowadzenie ruchu pociągów, szczególnie w kontekście planowanej modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która wiąże się z czasowym zamknięciem torów na odcinku Warszawa Centralna – Warszawa Wschodnia. W tym samym terminie, korzystając z zamknięć torów PKP PLK wymienią wyeksploatowane rozjazdy na przystanku Warszawa Włochy.

Dzięki nowym rozjazdom zwiększy się liczba dostępnych torów do przejazdów i manewrów, co przełoży się na wyższą efektywność i przepustowość stacji. W ramach inwestycji zainstalowane zostaną również nowoczesne urządzenia SRK (Sterowanie Ruchem Kolejowym), niezbędne do bezpiecznego prowadzenia ruchu pociągów.

Objazdy stacji Warszawa Centralna

Podczas robót pociągi nie będą zatrzymywać się na stacji Warszawa Centralna. Niektóre składy zostaną skierowane przez Warszawę Gdańską oraz Warszawę Śródmieście. Będą to m.in. Intercity do Białegostoku, Lublina, Poznania, Bydgoszczy, Gdyni, Olsztyna.