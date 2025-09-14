Pociągiem Łódzkiej Koleji Aglomeracyjnej widzowie z Atlas Areny dojadą do Warszawy
Specjalne pociągi, oznaczone jako ŁKA Sprinter Koncertowy, odjadą ze stacji Łódź Kaliska po godzinie 23:00, co pozwoli uczestnikom wydarzeń na spokojne dotarcie na peron. Skład zostanie podstawiony około 50 minut przed odjazdem, dając pasażerom czas na zajęcie miejsc.
Trasa pociągów została zaplanowana tak, aby skrócić czas podróży. Pociągi będą zatrzymywać się tylko na wybranych stacjach: Łódź Widzew, Koluszki, Rogów, Skierniewice, Warszawa Zachodnia, Warszawa Centralna i Warszawa Wschodnia.
Bilety na Koncertowe pociągi ŁKA są już w sprzedaży. Pasażerowie mają możliwość bezpłatnej rezerwacji miejsc, co jest dużym udogodnieniem, zwłaszcza po emocjonującym wieczorze.
Z uwagi na rosnące zainteresowanie dodatkowymi kursami, warto pospieszyć się z zakupem. Szczegółowe informacje oraz rozkład jazdy są dostępne na stronie przewoźnika: lka.lodzkie.pl.