Technologie kwantowe i koronacja Chrobrego. Wielka impreza naukowa w Warszawie

Publikacja: 15.09.2025 10:35

Podczas tegorocznej edycji odbędą się m.in. wykłady, wystawy, warsztaty czy gry edukacyjne

Foto: facebook.com/FestiwalNaukiwWarszawie/

rbi
Czy technologie kwantowe mają realny wpływ na nasze życie? Czy sztuczna inteligencja unieważni naukę? Jak rozpoznać dezinformację? Te i wiele innych tematów podejmą eksperci podczas 29. edycji Festiwalu Nauki w Warszawie.

W dniach 19-28 września w Warszawie odbędzie się XXIX edycja Festiwalu Nauki – największego i najstarszego tego typu święta. Podczas festiwalu odbędzie się 996 wydarzeń popularnonaukowych organizowanych przez 125 jednostek (w tym 411 spotkań ogólnodostępnych, 12 wystaw i 391 lekcji tematycznych).

W ramach wydarzenia po raz trzeci zostanie zorganizowany również Dzień Nauki. W tym roku odbędzie się on na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS.

– Co roku, organizując Festiwal Nauki, staramy się stworzyć atmosferę naukowego święta. Jesteśmy przekonani, że udział w tym wydarzeniu pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także pozwala dowiedzieć się, na jakie pytania nauka szuka odpowiedzi – mówi dr Zuzanna Toeplitz z Wydziału Psychologii UW, dyrektorka Festiwalu Nauki.

Podczas tegorocznej edycji odbędą się m.in. wykłady, wystawy, warsztaty czy gry edukacyjne, a otwarte drzwi do instytucji badawczych pozwolą zobaczyć codzienną pracę naukowców i poznać naukę wszystkimi zmysłami.

Debaty podczas Festiwalu Nauki

Rada Programowa Festiwalu organizuje debaty i wydarzenia specjalne, podczas których będą poruszane takie tematy, jak: technologie kwantowe, sztuczna inteligencja czy inna perspektywa koronacji Bolesława Chrobrego.

Niektóre wydarzenia będą relacjonowane online (w tym wszystkie debaty główne), inne nagrywane i umieszczane na kanale YouTube Festiwalu.

Przykładowo 20 września o godz. 17 w Auli prof. Jana Baszkiewicza na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych (ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) odbędzie się wydarzenie dotyczące sposobów medialnej manipulacji. 25 września o godz. 18 w sali nr 107 Starej Biblioteki UW przy Krakowskim Przedmieściu 26/28 odbędzie się wykład laureata nagrody „Złota Róża 2024” Adama Zbyryta pt. Ptaki na dobre samopoczucie, czyli o wpływie tych zwierząt na dobrostan psychiczny ludzi.

Uniwersytet Warszawski podczas festiwalu zorganizuje ponadto m.in.. dyskusję o potędze niedoskonałości, spotkanie dotyczące sprawiedliwych podziałów, zwiedzanie warszawskiego cyklotronu czy gry edukacyjne. Łącznie w tym roku jednostki UW są organizatorami 128 spotkań, ponadto podczas Dnia Nauki na Kampusie Ochota odbędą się 74 spotkania.

Z kolei na Politechnice Warszawskiej odbędą się debaty: Czy sztuczna inteligencja unieważni naukę? Czy technologie kwantowe mają realny wpływ na nasze życie? Zaplanowano też wydarzenia specjalne: „O zgubnych skutkach nieodróżniania megawatów od megawatogodzin”.

Uczelnia przygotuje też Festiwal Młodych Inżynierów, Dzień z Wydziałem GiK, Symulator samolotu pasażerskiego Boeing 737 MAX i „Od smyka do lotnika”.

Dzień Nauki w Warszawie

W ramach festiwalu odbędzie się także Dzień Nauki, który w tym roku będzie miał miejsce na Uniwersytecie Warszawskim oraz na Uniwersytecie SWPS. Specjaliści poprowadzą wykłady m.in. na temat medycyny, psychoterapii, rodzicielstwa, sztucznej inteligencji oraz dezinformacji.

Wśród zaplanowanych wydarzeń znalazła się dyskusja „Czy to jeszcze moje dzieło? Sztuczna inteligencja a granice autorstwa”, w której wezmą udział David Sypniewski, dr hab. Piotr Piesiewicz, Marcin Nowicki i Maciej Wróbel (moderator), a także wystąpienie dr. Pawła Muniaka na temat wpływu społecznego w promocji szczepień.

Dr hab. Konrad Piotrowski, prof. USWPS, dr Justyna Sarnowska-Wilczyńska, dr Agnieszka Kwiatkowska i Piotr Firan (moderator) porozmawiają o tym, dlaczego coraz trudniej zdecydować się na dziecko. Odbędzie się też debata „Dezinformacja 2.0. Czy jesteśmy jeszcze w stanie odróżnić prawdę od manipulacji?”.

