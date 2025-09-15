Technologie kwantowe i koronacja Chrobrego. Wielka impreza naukowa w Warszawie

Czy technologie kwantowe mają realny wpływ na nasze życie? Czy sztuczna inteligencja unieważni naukę? Jak rozpoznać dezinformację? Te i wiele innych tematów podejmą eksperci podczas 29. edycji Festiwalu Nauki w Warszawie.



W dniach 19-28 września w Warszawie odbędzie się XXIX edycja Festiwalu Nauki – największego i najstarszego tego typu święta. Podczas festiwalu odbędzie się 996 wydarzeń popularnonaukowych organizowanych przez 125 jednostek (w tym 411 spotkań ogólnodostępnych, 12 wystaw i 391 lekcji tematycznych).

Reklama Reklama

W ramach wydarzenia po raz trzeci zostanie zorganizowany również Dzień Nauki. W tym roku odbędzie się on na Uniwersytecie Warszawskim oraz Uniwersytecie SWPS.

– Co roku, organizując Festiwal Nauki, staramy się stworzyć atmosferę naukowego święta. Jesteśmy przekonani, że udział w tym wydarzeniu pomaga uczestnikom lepiej zrozumieć otaczający nas świat, a także pozwala dowiedzieć się, na jakie pytania nauka szuka odpowiedzi – mówi dr Zuzanna Toeplitz z Wydziału Psychologii UW, dyrektorka Festiwalu Nauki.

Podczas tegorocznej edycji odbędą się m.in. wykłady, wystawy, warsztaty czy gry edukacyjne, a otwarte drzwi do instytucji badawczych pozwolą zobaczyć codzienną pracę naukowców i poznać naukę wszystkimi zmysłami.

Debaty podczas Festiwalu Nauki

Rada Programowa Festiwalu organizuje debaty i wydarzenia specjalne, podczas których będą poruszane takie tematy, jak: technologie kwantowe, sztuczna inteligencja czy inna perspektywa koronacji Bolesława Chrobrego.