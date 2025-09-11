Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna dla technologii kwantowych

Ta współpraca jest kontynuacją wcześniejszych działań obu uczelni, które razem pracują nad projektem MIKOK. Celem tego projektu jest stworzenie pierwszej w Polsce specjalnej infrastruktury dla komputera kwantowego od podstaw.

Do czego służą technologie kwantowe?

Technologie kwantowe mają wiele praktycznych zastosowań w różnych ważnych branżach gospodarki i nauki. W motoryzacji mogą wspierać prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizować procesy produkcyjne i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności produkcji oraz lepsze zarządzanie mobilnością pojazdów, co przekłada się na oszczędności i poprawę jakości usług.

W medycynie i farmacji technologia kwantowa przyspiesza rozwój nowych leków poprzez symulacje molekularne, które pozwalają lepiej zrozumieć działanie składników i ich interakcje. To znacząco skraca czas potrzebny na opracowanie innowacyjnych terapii. W sektorze finansowym technologie kwantowe umożliwiają szybką analizę dużych zbiorów danych, optymalizację portfeli inwestycyjnych oraz dokładniejszą ocenę ryzyka, co pomaga firmom podejmować lepsze decyzje.

Kolejnym obszarem, gdzie technologie kwantowe wprowadzają rewolucję, jest cyberbezpieczeństwo. Kwantowe systemy szyfrowania zapewniają ochronę danych, której nie są w stanie złamać nawet najbardziej zaawansowane komputery kwantowe. W energetyce technologie te pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie sieciami energetycznymi oraz optymalizację kosztów.

Ponadto technologie kwantowe mają zastosowanie np. w meteorologii, gdzie ułatwiają precyzyjne prognozowanie pogody, co korzystnie wpływa na rolnictwo, turystykę i produkcję energii. W przemyśle chemicznym i materiałoznawstwie pozwalają na szybsze projektowanie nowych materiałów i związków chemicznych, które wcześniej były trudne do opracowania.