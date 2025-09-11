17.1°C
Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna dla technologii kwantowych

Publikacja: 11.09.2025 07:55

Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna planują wymieniać się wiedzą, doświadczeniami

Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna planują wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, a także zasobami ludzkimi i sprzętem potrzebnym do badań

Foto: Adobe Stock

rbi
Politechnika Warszawska i Wojskowa Akademia Techniczna zaczynają współpracę przy technologiach kwantowych. Razem będą pracować nad tworzeniem i rozwijaniem nowoczesnych urządzeń i systemów związanych z inżynierią kwantową, które mogą mieć zastosowanie w przemyśle oraz obronności.

Rektorzy obu uczelni, prof. Krzysztof Zaremba i gen. bryg. prof. Przemysław Wachulak, podpisali list intencyjny.

Uczelnie wymienią się doświadczeniami

Planują wymieniać się wiedzą, doświadczeniami, a także zasobami ludzkimi i sprzętem potrzebnym do badań. Chcą wspólnie rozwijać zespoły badawcze zajmujące się komputerami kwantowymi, ich algorytmami, czujnikami oraz komunikacją kwantową.

Uczelnie będą także szukać praktycznych zastosowań technologii kwantowych w ważnych branżach gospodarki i nauki. Będą doradzać i oferować usługi techniczne, przy zachowaniu odpowiednich zasad prawnych i etycznych.

European Rover Challenge to największe międzynarodowe zawody robotów marsjańskich, w tym roku rozgry
Zawody robotyczno–kosmiczne
Mistrzostwa łazików marsjańskich. W finale dwa zespoły z Politechniki

Dodatkowo planują wspólnie przygotować plany rozwoju technologii kwantowych w Polsce, zarówno w wersji cywilnej, jak i wojskowej. Będą pracować nad sposobami przenoszenia nowych technologii do praktyki i ich sprzedażą. Zamierzają też szkolić studentów i specjalistów, m.in. budując specjalne centrum szkoleniowe w Politechnice.

Ta współpraca jest kontynuacją wcześniejszych działań obu uczelni, które razem pracują nad projektem MIKOK. Celem tego projektu jest stworzenie pierwszej w Polsce specjalnej infrastruktury dla komputera kwantowego od podstaw.

Do czego służą technologie kwantowe?

Technologie kwantowe mają wiele praktycznych zastosowań w różnych ważnych branżach gospodarki i nauki. W motoryzacji mogą wspierać prace badawczo-rozwojowe oraz optymalizować procesy produkcyjne i zarządzanie łańcuchami dostaw. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie wydajności produkcji oraz lepsze zarządzanie mobilnością pojazdów, co przekłada się na oszczędności i poprawę jakości usług.

W medycynie i farmacji technologia kwantowa przyspiesza rozwój nowych leków poprzez symulacje molekularne, które pozwalają lepiej zrozumieć działanie składników i ich interakcje. To znacząco skraca czas potrzebny na opracowanie innowacyjnych terapii. W sektorze finansowym technologie kwantowe umożliwiają szybką analizę dużych zbiorów danych, optymalizację portfeli inwestycyjnych oraz dokładniejszą ocenę ryzyka, co pomaga firmom podejmować lepsze decyzje.

Dr hab. inż. Maciej Marczewski wykonuje pomiary elektrochemiczne, składa ogniwa i doradza w zakresie
innowacje
Naukowcy z Politechniki pracują nad bateriami nowej generacji

Kolejnym obszarem, gdzie technologie kwantowe wprowadzają rewolucję, jest cyberbezpieczeństwo. Kwantowe systemy szyfrowania zapewniają ochronę danych, której nie są w stanie złamać nawet najbardziej zaawansowane komputery kwantowe. W energetyce technologie te pozwalają na bardziej efektywne zarządzanie sieciami energetycznymi oraz optymalizację kosztów.

Ponadto technologie kwantowe mają zastosowanie np. w meteorologii, gdzie ułatwiają precyzyjne prognozowanie pogody, co korzystnie wpływa na rolnictwo, turystykę i produkcję energii. W przemyśle chemicznym i materiałoznawstwie pozwalają na szybsze projektowanie nowych materiałów i związków chemicznych, które wcześniej były trudne do opracowania.

