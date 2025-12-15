Odnaleziono zaginionego dziadka z trzylatkiem. Szybka akcja policji

Dzięki natychmiastowej reakcji bielańskiej policji, zakończyły się sukcesem poszukiwania zaginionego dziadka z zaawansowaną demencją i jego trzyletniego wnuczka.



Zaniepokojona rodzina powiadomiła służby po dwugodzinnej nieobecności mężczyzny i chłopca. Szybkie podjęcie działań, w tym analiza monitoringu miejskiego, pozwoliło na odnalezienie zaginionych przed upływem kolejnych dwóch godzin.

Reklama Reklama

Zaginięcie i natychmiastowy alarm

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, tuż przed godz. 14, kiedy dyżurny bielańskiej komendy odebrał zgłoszenie o zaginięciu. Dziadek, cierpiący na zaawansowaną demencję, oddalił się z miejsca zamieszkania z trzyletnim wnuczkiem, mimo że miał czekać na żonę. Brak kontaktu przez około dwie godziny wzbudził poważne obawy rodziny.

W reakcji na zgłoszenie oficer dyżurny natychmiast ogłosił alarm. W poszukiwania zaangażowani zostali wszyscy funkcjonariusze, dołączył do nich przewodnik z psem, a kluczowym elementem poszukiwań była bieżąca analiza nagrań z miejskiego monitoringu.

Lokalizacja na przystanku autobusowym

Zaledwie przed godz. 16 intensywne działania poszukiwawcze przyniosły rezultat. Funkcjonariusze, dzięki analizie nagrań z kamer, zauważyli postać mężczyzny z małym dzieckiem. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce i odnaleźli zaginionego dziadka z wnuczkiem na przystanku autobusowym.