Życie Warszawy

Odnaleziono zaginionego dziadka z trzylatkiem. Szybka akcja policji

Publikacja: 15.12.2025 15:15

Odnaleziono zaginionego dziadka z trzylatkiem. Szybka akcja policji

Foto: mat. pras.

M.B.
Dzięki natychmiastowej reakcji bielańskiej policji, zakończyły się sukcesem poszukiwania zaginionego dziadka z zaawansowaną demencją i jego trzyletniego wnuczka.

Zaniepokojona rodzina powiadomiła służby po dwugodzinnej nieobecności mężczyzny i chłopca. Szybkie podjęcie działań, w tym analiza monitoringu miejskiego, pozwoliło na odnalezienie zaginionych przed upływem kolejnych dwóch godzin.

Zaginięcie i natychmiastowy alarm

Do zdarzenia doszło kilka dni temu, tuż przed godz. 14, kiedy dyżurny bielańskiej komendy odebrał zgłoszenie o zaginięciu. Dziadek, cierpiący na zaawansowaną demencję, oddalił się z miejsca zamieszkania z trzyletnim wnuczkiem, mimo że miał czekać na żonę. Brak kontaktu przez około dwie godziny wzbudził poważne obawy rodziny.

W reakcji na zgłoszenie oficer dyżurny natychmiast ogłosił alarm. W poszukiwania zaangażowani zostali wszyscy funkcjonariusze, dołączył do nich przewodnik z psem, a kluczowym elementem poszukiwań była bieżąca analiza nagrań z miejskiego monitoringu.

Lokalizacja na przystanku autobusowym

Zaledwie przed godz. 16 intensywne działania poszukiwawcze przyniosły rezultat. Funkcjonariusze, dzięki analizie nagrań z kamer, zauważyli postać mężczyzny z małym dzieckiem. Policjanci natychmiast udali się we wskazane miejsce i odnaleźli zaginionego dziadka z wnuczkiem na przystanku autobusowym.

Chłopcem, do czasu przybycia rodziców, zajęli się policjanci. Dzięki swojemu doświadczeniu i trosce funkcjonariusze zadbali o to, by maluch czuł się bezpiecznie i spokojnie. Czas oczekiwania na opiekunów upłynął dziecku pod czujną opieką i bez dodatkowego stresu.

Priorytet – szybka pomoc najmłodszym

Szybkie i skuteczne działanie policjantów bielańskiej komendy kolejny raz potwierdziło, że bezpieczeństwo osób potrzebujących pomocy jest traktowane priorytetowo. Funkcjonariusze podkreślają, że w przypadku zaginięć, zwłaszcza z udziałem małych dzieci, kluczową rolę odgrywa czas. Szybka reakcja służb jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa osobom zaginionym.

Źródło: zyciewarszawy.pl

