Międzynarodowe zawody łazików marsjańskich. W finale dwa zespoły z Politechniki

Koło Naukowe RObotykó z Politechniki Warszawskiej wciąz poprawia łazik HAL-062 Foto: Koło Naukowe Robotyków

– HAL-062 jest przez nas nieustannie ulepszany. Doświadczenia zeszłorocznej edycji European Rover Challenge wskazały kluczowe pola, w których możemy ulepszyć naszego łazika. Od tego czasu zmodernizowaliśmy system komunikacji z łazikiem przesiadając się z WiFi 2,4 GHz na WiFi 5 GHz. Nasz łazik pożegnał się także z kołami, które służyły nam od wielu lat. W tym roku wymieniliśmy je na opony wykonane w technologii druku 3D z TPU – tworzywa, które po wydrukowaniu zachowuje się jak guma. Takie rozwiązanie zapewnia nam lepszą trakcję oraz dodatkowo amortyzuje platformę – mówi Mikołaj Stasiak z KNR Rover Team.

Inżynierowie szykują się także na wymagające zadania finałowe. Skupili uwagę na module wiertniczym i ulepszeniu manipulatora.

– Stworzyliśmy też zupełnie nowy moduł wiertniczy zdolny do pobierania próbek z ziemi do głębokości 30 cm - zastąpi on nasze poprzednie wiertło realizując to samo zadania, a będąc przy tym mniejszym i lżejszym. Pracujemy również nad zmianą systemu wizyjnego z analogowego na cyfrowy oraz ulepszeniami chwytaka w manipulatorze – dodaje Mikołaj Stasiak.

SKA Robotics z łazikiem Sirius II

Zespół SKA Robotics występuje na zawodach ERC co roku, od samego początku tych zawodów, czyli od 11 lat. Od 2022 roku bierze w nich udział z łazikiem Sirius II, który projektowany jest od 2020 roku.

Studenci ze Studenckiego Koła Astronautycznego cały czas doskonalą swojego łazika Sirius II Foto: Studenckie Koło Astronautyczne

– W tym roku w zawodach po raz pierwszy weźmie również udział projektowany przez nas dron Dedal. Z kolei ostatnim ulepszeniem w łaziku było zaprojektowanie i wykonanie całkowicie od nowa ramienia robotycznego, które ma teraz większy zakres ruchu, jest precyzyjniejsze i lżejsze. Nie planujemy już znacznych modernizacji przed zawodami. Pozostały szlify i dopracowanie tego, co mamy oraz rozwój drobnych dostosowań pod specyficzne zastosowania – tłumaczy Miłosz Kurtysiak z SKA Robotics.

Jak wyjaśnia student, zadanie dla drona polega na autonomicznym starcie i lądowaniu, a także na lądowaniu autonomicznym w oznakowanych miejscach. Przed Siriusem stoją za to 4 główne zadania: Navigation task, Maintenance task, Science task i Probing task (Zadanie nawigacyjne, zadanie konserwacyjne, zadanie naukowe i zadanie sondowania – tłum z ang.).

- Podczas misji autonomicznej łazik musi dojechać do 4 wyznaczonych lokacji na torze maryard w trybie autonomicznym bez pomocy operatora. Może nawigować się przez obraz z kamer, budując na żywo mapę 3d tzw. SLAM oraz korzystając z systemu GNSS. W tzw. maintenance task (zadaniu konserwacyjnym) łazik podjeżdża do panelu operatorskiego, na którym jest szereg przełączników dźwigniowych i obrotowych oraz gniazda. Zadaniem jest przełączenie wyznaczonych włączników oraz podpięcie przewodów do wskazanych gniazd. Jest to zadanie stworzone w celu wytestowania ramienia robotycznego. W trakcie misji naukowej łazik przejeżdża po maryardzie w poszukiwaniu oznak potwierdzenia wcześniej napisanej przez zespół hipotezy naukowej np. wskazującej, że w danym symulowanym miejscu występowała aktywność wulkaniczna. Pobiera w tym celu próbki i bada je chemicznie, a operator obserwuje rezultaty reakcji. Podzadaniem jest pobranie próbki gruntu na głębokości 30 cm oraz na powierzchni. Probing task (zadanie sondowania) polega z kolei na tym, że w jednym momencie na marsyardzie 5 łazików poszukuje ukrytych próbników. Należy jak najszybciej znaleźć i podjąć 3 z nich i udać się z nimi na metę – opisuje Miłosz Kurtysiak.

W tym roku do zawodów zgłoszono 126 zespołów z 33 krajów (102 zespoły w formule stacjonarnej i 24 w formule zdalnej)

Na zakończenie zawodów każda drużyna przygotowuje też 10-20 minutową prezentację po angielsku o strukturze zespołu, przygotowaniach do zawodów, popełnionych błędach i wyciągniętych wnioskach. Po niej następuje dyskusja z sędziami - to okazja do przedstawienia tego, co się podobało, a co nie w organizacji zawodów.

W tym roku do zawodów zgłoszono 126 zespołów z 33 krajów (102 zespoły w formule stacjonarnej i 24 w formule zdalnej), a spośród nich wyłoniono finalistów. W wielkim finale w Krakowie zmierzy się 25 łazików w formule stacjonarnej, a dodatkowo dołączą do nich zespoły w trybie rywalizacji zdalnej. Wśród finalistów są zespoły z Indii, Turcji, Hiszpanii, Niemiec czy Wielkiej Brytanii, a także aż 5 zespołów z Polski. Pełna lista finalistów dostępna jest na stronie organizatora.