Już w ten weekend w Warszawie odbędą się mistrzostwa Europy / zdjęcie ilustracyjne
Ostatni raz Akademickie Mistrzostwa Europy odbywały się w Warszawie 10 lat temu, w 2015 roku – wówczas studenci rywalizowali w brydżu sportowym i badmintonie. W tym roku czekają nas zawody w judo, karate, kickboxingu oraz taekwondo. W 2026 roku natomiast w stolicy rozgrywać się będą Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu.
Wydarzenie zostanie oficjalnie rozpoczęte ceremonią, która odbędzie się 22 sierpnia o godz. 19 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Widowisko ma rozpocząć defilada krajów i szkół wyższych przybyłych do Warszawy sportowców. Przewidziane są także występy artystyczne – między innymi koncert orkiestry rozrywkowej Politechniki Warszawskiej oraz chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Planowo ceremonia ma zakończyć się około godz. 22.
Mistrzostwa rozgrywać się będą w kilku lokalizacjach:
Przez trzy dni w czterech kategoriach rywalizować będzie 1435 uczestników z 385 uczelni reprezentujących 32 kraje Europy. 39 szkół wyższych to uczelnie z Polski.
Przepisy Europejskiej Federacji Sportu Akademickiego stanowią, że w rywalizacji tej mogą wziąć udział tylko studenci między 17. a 30. rokiem życia.
Dwa lata temu Konrad Kaczmarkiewicz z AWF Warszawa (w wadze do 73 kg) oraz Paulina Grzegórska (w wadze do 65 kg) zdobyli złote medale w kickboxingu. W 2025 roku Paulina Grzegórska z Uniwersytetu Łódzkiego będzie broniła tytułu.
Do rywalizacji wróci też judoka Michał Jędrzejewski z Politechniki Gdańskiej. Dwa lata temu doznał kontuzji barku na Letniej Uniwersjadzie w Chengdu. Teraz jednak wraca do gry – w 2025 roku na Uniwersjadzie w Ren-Ruhra zdobył w kategorii do 100 kg złoty medal.
Wydarzenie organizuje Akademicki Związek Sportowy Warszawa oraz Akademicki Związek Sportowy. Honorowy patronat nad Akademickimi Mistrzostwami Europy objął Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski oraz Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik.
Partnerami wydarzenia są: Miasto Stołeczne Warszawa, Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Tor Wyścigów Konnych Służewiec, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, OSiR Włochy i Dzielnica Włochy m.st. Warszawy, Polski Związek Kickboxingu, Polski Związek Judo, Polski Związek Taekwondo, Polska Unia Karate, WAKO Europe, Judo Market, Top Ten, sieć hoteli Arche, Reklawiz.
Partnerami technicznymi są Toyota W&J Wiśniewski oraz SportData.