W piątek 22 sierpnia 2025 roku rozpoczną się w Warszawie Akademickie Mistrzostwa Europy w sportach walki. Potrwają do poniedziałku 25 sierpnia.



Ostatni raz Akademickie Mistrzostwa Europy odbywały się w Warszawie 10 lat temu, w 2015 roku – wówczas studenci rywalizowali w brydżu sportowym i badmintonie. W tym roku czekają nas zawody w judo, karate, kickboxingu oraz taekwondo. W 2026 roku natomiast w stolicy rozgrywać się będą Akademickie Mistrzostwa Świata w futsalu.

Ceremonia otwarcia Akademickich Mistrzostw Europy

Wydarzenie zostanie oficjalnie rozpoczęte ceremonią, która odbędzie się 22 sierpnia o godz. 19 na Torze Wyścigów Konnych Służewiec. Widowisko ma rozpocząć defilada krajów i szkół wyższych przybyłych do Warszawy sportowców. Przewidziane są także występy artystyczne – między innymi koncert orkiestry rozrywkowej Politechniki Warszawskiej oraz chóru Uniwersytetu Warszawskiego. Planowo ceremonia ma zakończyć się około godz. 22.

Gdzie odbędą się mistrzostwa?

Mistrzostwa rozgrywać się będą w kilku lokalizacjach: