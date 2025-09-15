20.7°C
Życie Warszawy

Poszukiwani czerwoną notą Interpolu zatrzymani na Lotnisku Chopina. Szwed i Ukrainiec aresztowani

Publikacja: 15.09.2025 12:45

Zatrzymani obcokrajowcy zostali umieszczeni w areszcie śledczym

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Dwóch mężczyzn, obywatel Ukrainy i obywatel Szwecji, zostało zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej na Lotnisku Chopina w Warszawie. Obaj figurowali w bazach danych Interpolu jako osoby poszukiwane czerwoną notą.

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej Warszawa-Okęcie z powodzeniem przeprowadzili w miniony weekend dwie operacje, których efektem było ujęcie na warszawskim lotnisku dwóch mężczyzn poszukiwanych przez międzynarodowe organy ścigania. Zatrzymania, dokonane w dniach 12 i 13 września 2025 roku, są efektem precyzyjnej i skutecznej kontroli granicznej, prowadzonej w jednym z największych portów lotniczych w Polsce.

Zatrzymanie w związku z nielegalną migracją

Pierwszego zatrzymania dokonano w piątek, 12 września 2025 roku. Funkcjonariusze Straży Granicznej ujęli 23-letniego obywatela Ukrainy, który przyleciał do Warszawy na pokładzie samolotu z Frankfurtu. Mężczyzna został zidentyfikowany jako osoba poszukiwana przez władze swojego kraju w związku z organizowaniem nielegalnej migracji. Dzięki czujności i profesjonalizmowi służb, jego podróż została zakończona już na polskiej granicy.

Poszukiwany za kradzieże i oszustwa

Dzień później, 13 września, na Lotnisku Chopina doszło do kolejnego, równie istotnego zatrzymania. Tym razem funkcjonariusze zatrzymali 54-letniego obywatela Szwecji, który przyleciał do Warszawy z Göteborga. Jak się okazało, mężczyzna figurował w międzynarodowych bazach Interpolu. Był on poszukiwany przez władze Boliwii w związku z zarzucanymi mu przestępstwami kradzieży i oszustw.

Decyzja sądu i dalsze postępowanie

Po przeprowadzeniu niezbędnych czynności służbowych, obaj mężczyźni zostali przekazani do dyspozycji Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Następnie, na mocy postanowienia sądu, zostali tymczasowo umieszczeni w areszcie śledczym na okres siedmiu dni.

Wobec obywatela Ukrainy wszczęto również dodatkowe postępowanie administracyjne. Ma ono na celu wydanie decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, co jest standardową procedurą w tego typu przypadkach. Zatrzymania te pokazują, że Lotnisko Chopina pozostaje kluczowym punktem, w którym polskie służby skutecznie współdziałają w ramach międzynarodowej walki z przestępczością.

Źródło: zyciewarszawy.pl

