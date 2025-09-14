16°C
Życie Warszawy

Burmistrz dzielnicy warszawskim Trumpem? Apel o patrole z urzędnikami na Pradze-Południe

Publikacja: 14.09.2025 08:25

Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zdaniem radnego powinien przyjrzeć się wskazówkom Donalda

Burmistrz Pragi-Południe Tomasz Kucharski zdaniem radnego powinien przyjrzeć się wskazówkom Donalda Trumpa

Foto: mat. pras.

Kacper Komaiszko
Z Ameryki na Pragę - Donald Trump inspiruje lokalnego radnego. Choć pomysł osobistych patroli może brzmieć absurdalnie, interpelacja do burmistrza Pragi-Południe zwraca uwagę na bardzo poważne problemy z bezpieczeństwem w popularnych punktach dzielnicy.

Donald Trump, prezydent USA, znany z niekonwencjonalnych metod, zapowiedział, że będzie osobiście patrolował ulice Waszyngtonu wraz z Gwardią Narodową, by wzmocnić bezpieczeństwo stolicy. Choć ostatecznie nie wyszedł osobiście na ulice, jego słowa o „wyzwoleniu” miasta odbiły się echem na całym świecie i stały się inspiracją dla warszawskiego radnego, Marka Borkowskiego. W swojej interpelacji do Burmistrza Dzielnicy Pragi-Południe radny proponuje symboliczne patrole z udziałem urzędników, by w ten sposób zwrócić uwagę na problem bezpieczeństwa w popularnych miejscach dzielnicy.

„Trumpowe” patrole na Grochowie i Kamionku

Marek Borkowski zaproponował, aby burmistrz wraz z członkami Zarządu Dzielnicy, urzędnikami, Strażą Miejską, a także Policją i mieszkańcami, wziął udział w „spacerach patrolowych”. Pomysł, choć motywowany osobliwie, ma na celu wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców i zacieśnienie kontaktu władz z lokalną społecznością. Radny wskazał dwie pory i konkretne lokalizacje, które wymagają szczególnej uwagi:

• Rano: Plac Szembeka oraz Punkt Caritas przy ul. Grochowskiej.

• Wieczorem: Centrum Lokalne Kamionek, okolice Wisły oraz Saska Kępa, a także okolice Stadionu Narodowego w dniach imprez masowych.

Plac Szembeka i Centrum Lokalne Kamionek - symbol porażki i centrum awantur

Zainspirowana Donaldem Trumpem interpelacja ma na celu zwrócenie uwagi na bardzo poważne problemy, które od dawna nękają te popularne miejsca.

Plac Szembeka, z pozoru spokojny, jest miejscem powtarzających się libacji alkoholowych, hałasu i wandalizmu. Mieszkańcy zgłaszają również przypadki bójek, a mimo regularnych interwencji Straży Miejskiej, problem wciąż powraca.

Jeszcze gorzej ma się sytuacja w Centrum Lokalnym Kamionek, które miało być wizytówką rewitalizacji, a stało się symbolem marnotrawstwa publicznych pieniędzy. Inwestycja, która pochłonęła około 6 milionów złotych, boryka się z pustymi pawilonami handlowymi, a sam plac stał się centrum awantur i bójek. Z relacji mieszkańców, które przytacza radny, wynika, że na placu zabaw dochodzi do fizycznych starć między dorosłymi, a dzieci i ich opiekunowie nie czują się bezpiecznie.

Sytuacji nie poprawia pozorna ochrona, która większość czasu spędza w zamkniętej budce, ani służby, które nie podejmują interwencji na samym placu.

Mieszkańcy donoszą o awanturach i bijatykach w rejonie niezagospodarowanych pawilonów
przestrzeń miejska
Centrum lokalnych awantur. Inwestycja-porażka na Kamionku

Burmistrz, czyli „Strażnik Kamionka”?

Marek Borkowski pyta, czy burmistrz i jego zespół widzieliby potrzebę zorganizowania takich patroli w porozumieniu z radnymi i służbami. Jak podkreśla, inicjatywa ma pozytywnie wpłynąć na relacje między władzami a mieszkańcami i wzmocnić poczucie wspólnej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną.

Niezależnie od żartobliwego charakteru inspiracji, problem jest jak najbardziej realny. Być może burmistrz Pragi-Południe faktycznie powinien wcielić się w rolę „strażnika Kamionka” i osobiście przekonać się, co dzieje się po zmroku w miejscach, które mają służyć lokalnej społeczności.

© Licencja na publikację

Źródło: zyciewarszawy.pl

