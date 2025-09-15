W poniedziałek 15 września PKP Intercity zwiększyło pule promocyjnych biletów na pociągi kategorii EIP, EIC, IC i TLK na pociągi relacji Warszawa – Kraków.



W ramach akcji „Poniedziałkowy odjazd”, pasażerowie mogą kupić bilety w niższej cenie na pociągi relacji Warszawa – Kraków. Tego dnia przewoźnik oferuje więcej tańszych biletów na podróż w 2 klasie.

W pociągu kategorii EIP bilet kosztuje 71 zł, podczas gdy cena bazowa sięga 169 zł. Podróż pociągiem EIC to koszt 66 zł, gdy bilet w cenie bazowej kosztuje 149 zł. Przejazd składami kategorii IC i TLK to koszt zaledwie 44,85 zł, a bilet w cenie bazowej wynosi 69,00 zł.

Oferta obowiązuje dla przejazdów w terminie od 22 września do 15 października.

„Poniedziałkowy odjazd” to akcja, w ramach której w poniedziałki PKP Intercity zwiększa pule promocyjnych biletów na wybranych trasach. Informacja o destynacjach, do których podróżni będą mogli kupić bilety w niższej cenie jest niespodzianką i będzie ogłaszana w każdy poniedziałek. Przewoźnik zaprasza do śledzenia strony internetowej intercity.pl oraz swoich kanałów w social mediach.