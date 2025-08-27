Warszawa-Kraków za 9 zł, nocne kursy do Pragi. Podróż w luksusowych wagonach z rozkładanymi fotelami i darmowym prosecco

Wagony Leo Express w klasie Economy Plus
Leo Express ogłosił znaczącą ekspansję swojej działalności w Polsce, wprowadzając bezpośrednie połączenia kolejowe między Warszawą a Krakowem, a następnie kontynuując trasę aż do Pragi. Nowa usługa ma na celu dostarczenie pasażerom nie tylko tańszych biletów, ale także znacznie wyższego standardu podróży, co stawia przewoźnika w roli poważnego konkurenta dla PKP Intercity.
Od 1 marca 2026 roku pociągi Leo Express będą kursować na trasie Warszawa–Kraków–Praga dwa razy dziennie. Poranny kurs z Warszawy Centralnej zaplanowano na godzinę 7:21, z przyjazdem do Krakowa o 10:18 i do Pragi o 16:43. Wieczorny, nocny kurs, idealny dla osób podróżujących po pracy, odjedzie ze stolicy o 22:41, docierając do Krakowa o 1:46, a do Pragi o 7:43 rano. W przeciwnym kierunku, z Pragi do Warszawy, pociągi będą odjeżdżać o 12:23 i 21:23.
„Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą oraz z autobusów w kierunku Ukrainy. Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy naszą ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Połączenia są tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy“ – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.
W ramach promocji na nowej trasie Warszawa–Kraków można nabyć bilety już od 9 zł. Jest to cena znacznie niższa niż standardowe stawki oferowane przez innych przewoźników. Dodatkowo, podróżujący do Pragi mogą liczyć na bilety już od 48 zł. Przewoźnik wprowadza również program lojalnościowy Smile Club, który nagradza pasażerów cashbackiem do 10 proc. od ceny biletu, co można wykorzystać na przyszłe przejazdy lub na poczęstunek na pokładzie.
Trwa sprzedaż biletów w promocyjnych cenach
Leo Express stawia na najwyższy komfort podróży. Na trasie będą kursować nowoczesne, niskopodłogowe i klimatyzowane pociągi Stadler Flirt wyposażone w Wi-Fi 5G. Pasażerowie mają do wyboru kilka klas podróży. W klasie Economy dostępne są wygodne, skórzane fotele. Wyższe klasy, takie jak Economy Plus i Business, oferują więcej przestrzeni na nogi oraz wyselekcjonowany poczęstunek w cenie biletu.
Absolutną nowością jest klasa Premium, wyposażona w sześć regulowanych foteli, które gwarantują maksymalny komfort i prywatność. W tej cichej strefie pasażerowie mogą liczyć na indywidualną obsługę, a w cenę biletu wliczone są przekąski i napoje, w tym prosecco. Na pokładzie serwowane są sezonowe specjały, w tym dania bezglutenowe i wegańskie, które pasażerowie mogą zamówić bezpośrednio na miejsce.
Nowe połączenie Warszawa–Kraków–Praga to tylko początek ekspansji Leo Express w Polsce. Przewoźnik nie wyklucza dalszego rozwoju, w tym rozszerzania oferty o kolejne trasy. Warto zaznaczyć, że już od 14 grudnia 2025 roku Leo Express zwiększy liczbę połączeń na trasie Kraków–Praga do czterech dziennie, wzmacniając tym samym swoją pozycję na rynku. Dla mieszkańców Warszawy oznacza to większy wybór, niższe ceny i znacznie wyższy standard podróży, co stanowi atrakcyjną alternatywę dla dotychczasowych przewoźników.