Warszawa-Kraków za 9 zł, nocne kursy do Pragi. Podróż w luksusowych wagonach z rozkładanymi fotelami i darmowym prosecco

Międzynarodowy przewoźnik kolejowy Leo Express wkracza na polski rynek, oferując mieszkańcom Warszawy nową, atrakcyjną alternatywę podróży. Od 1 marca 2026 roku uruchomione zostaną bezpośrednie połączenia do Krakowa oraz Pragi, z biletami dostępnymi już od 9 zł.



Leo Express ogłosił znaczącą ekspansję swojej działalności w Polsce, wprowadzając bezpośrednie połączenia kolejowe między Warszawą a Krakowem, a następnie kontynuując trasę aż do Pragi. Nowa usługa ma na celu dostarczenie pasażerom nie tylko tańszych biletów, ale także znacznie wyższego standardu podróży, co stawia przewoźnika w roli poważnego konkurenta dla PKP Intercity.

Nowe połączenia i rozkład jazdy

Od 1 marca 2026 roku pociągi Leo Express będą kursować na trasie Warszawa–Kraków–Praga dwa razy dziennie. Poranny kurs z Warszawy Centralnej zaplanowano na godzinę 7:21, z przyjazdem do Krakowa o 10:18 i do Pragi o 16:43. Wieczorny, nocny kurs, idealny dla osób podróżujących po pracy, odjedzie ze stolicy o 22:41, docierając do Krakowa o 1:46, a do Pragi o 7:43 rano. W przeciwnym kierunku, z Pragi do Warszawy, pociągi będą odjeżdżać o 12:23 i 21:23.

„Polska jest dla Leo Express tradycyjnym rynkiem. Nasi pasażerowie już od niemal 10 lat korzystają z połączeń kolejowych i autobusowych między Krakowem a Pragą oraz z autobusów w kierunku Ukrainy. Teraz spełniamy ich oczekiwania i rozszerzamy naszą ofertę o połączenia krajowe na trasie Kraków – Warszawa. Połączenia są tak zaplanowane, aby pasażerowie mogli wygodnie podróżować z Leo Express rano do Warszawy lub Krakowa, a wieczorem wrócić z tym samym przewoźnikiem. Jednocześnie zaoferujemy połączenia międzynarodowe między Warszawą a Pragą oraz zwiększymy liczbę kursów między Krakowem a Pragą, zapewniając komfortowe podróże zarówno w ciągu dnia, jak i w nocy“ – mówi Peter Köhler, dyrektor generalny Leo Express.

Atrakcyjne ceny i program lojalnościowy

W ramach promocji na nowej trasie Warszawa–Kraków można nabyć bilety już od 9 zł. Jest to cena znacznie niższa niż standardowe stawki oferowane przez innych przewoźników. Dodatkowo, podróżujący do Pragi mogą liczyć na bilety już od 48 zł. Przewoźnik wprowadza również program lojalnościowy Smile Club, który nagradza pasażerów cashbackiem do 10 proc. od ceny biletu, co można wykorzystać na przyszłe przejazdy lub na poczęstunek na pokładzie.