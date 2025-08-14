Jak podaje „Rzeczpospolita”, informacja o nowej relacji pojawiła się na Portalu Pasażera, czyli na oficjalnej stronie internetowej należącej do spółki Polskie Linie Kolejowe (PKP PLK). To ona zarządza infrastrukturą kolejową w Polsce i przydziela przewoźnikom miejsca na torach. Na Portalu Pasażera pierwszy kurs RegioJet widnieje z datą 18 września. Pociąg nr 3104 wyjeżdża ze stacji Kraków Główny o 8.49, przyjeżdża do Warszawy Centralnej o 11.54. W rozkładzie dla RegioJet nie ma jeszcze ustalonej godziny na powrót z Warszawy do Krakowa. „Należy przypuszczać, że ta informacja wkrótce się pojawi” – czytamy.

Informację o rozpoczęciu kursowania RegioJet na polskich torach potwierdza PKP PLK. „Planowane jest kursowanie RegioJet w relacji Kraków-Warszawa w dniach 18 września-25 października. Jesteśmy na etapie realizacji zamówienia przewoźnika” – poinformowało „Rz” biuro prasowe spółki. Po zakończeniu układania rozkładu jazdy, prawdopodobnie do końca tego tygodnia, szczegółowe informacje mają się znaleźć w Portalu Pasażera.

Do wejścia na polskie tory Czesi przymierzają się od kilku lat 

Ze strony RegioJet nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia informacji, że zamierza uruchomić połączenie wewnętrzne w Polsce. Wiadomo jednak, że firma już od dłuższego czasu przygotowuje się do wejścia na nasz rynek. Rok temu złożyła do Urzędu Transportu Kolejowego (UTK) dziewięć wniosków w sprawie pasażerskich połączeń komercyjnych na polskich trasach krajowych. Siedem dotyczyło codziennych (1 para pociągów) połączeń Kraków – Gdynia – Kraków (o różnych godzinach), natomiast dwa pozostałe – codziennych relacji Kraków – Warszawa – Kraków oraz Warszawa – Gdynia – Warszawa

W sumie RegioJet ma już kilkanaście pozytywnych decyzji (UTK), na podstawie których może uruchomić połączenia kolejowe na terenie Polski (przeważnie są to połączenia międzynarodowe). Podobnymi decyzjami dysponują inni prywatni czescy przewoźnicy: LeoExpress i Geopard Express.