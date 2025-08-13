25.6°C
Życie Warszawy

Ustawa metropolitalna dla metropolii warszawskiej. Nadzieja dla komunikacji

Publikacja: 13.08.2025 08:30

Jak podkreśla ZDG Tor, postulowana ustawa metropolitalna umożliwiłaby utworzenie związku metropolitalnego jako organizatora transportu, wprowadzenie biletu metropolitalnego, uspójnienie działań inwestycyjnych i lepsze zarządzanie środkami publicznymi w skali metropolii

Foto: UM Warszawa

rbi
Warszawie i okolicznym gminom potrzebna jest ustawa metropolitalna dla metropolii warszawskiej. Takie przepisy - jak tłumaczą eksperci - umożliwiłyby powołanie wspólnego organizatora transportu, integrację taryf i połączeń oraz bardziej sprawiedliwy system finansowania usług przewozowych.

Metropolia warszawska liczy ponad 3,3 mln mieszkańców i obejmuje 70 gmin oraz 9 powiatów. Codziennie do Warszawy dojeżdża ponad 390 tys. osób. To ruch, który bez efektywnego i zintegrowanego systemu transportu publicznego prowadzi do wzrostu liczby samochodów, korków i zanieczyszczenia powietrza.

Samorządy zwracają uwagę, że obecne rozwiązania ustawowe nie pozwalają na prowadzenie spójnej polityki taryfowej, efektywne finansowanie transportu, koordynację inwestycji infrastrukturalnych z udziałem PKP PLK, GDDKiA czy samorządów czy planowanie przestrzenne powiązane z siecią transportu.

Petycja o ustawę metropolitalną dla Warszawy

Zespół Doradców Gospodarczych TOR skierował petycję do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, apelując o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad ustawą metropolitalną dla metropolii warszawskiej. 

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że petycja została rozpatrzona pozytywnie, a resort deklaruje gotowość do współpracy z MSWiA, jeżeli zapadnie decyzja o przygotowaniu projektu ustawy.

W odpowiedzi wskazano również na trwającą rewizję przepisów dot. transportu zbiorowego, obejmującą m.in. ustawę o publicznym transporcie zbiorowym oraz Fundusz rozwoju przewozów autobusowych. Celem tych działań jest wzmocnienie roli marszałków województw jako integratorów przewozów i ustanowienie minimalnych standardów dostępności usług.

Z kolei MSWiA przypomniało, że trwają obecnie prace legislacyjne nad nowelizacją ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim oraz nad projektem ustawy dla województwa pomorskiego. Równolegle działa grupa robocza ds. uregulowań prawnych dla obszarów metropolitalnych, która planuje opracowanie przepisów zarówno dla metropolii monocentrycznych (jak warszawska), jak i policentrycznych. Resort zadeklarował otwartość na współpracę z samorządami w tym zakresie.

Pierwszy krok do zmiany

Jak podkreśla ZDG Tor, postulowana ustawa metropolitalna umożliwiłaby utworzenie związku metropolitalnego jako organizatora transportu, wprowadzenie biletu metropolitalnego, uspójnienie działań inwestycyjnych i lepsze zarządzanie środkami publicznymi w skali metropolii.

Choć resorty nie wskazały konkretnych terminów, złożone deklaracje mogą być pierwszym krokiem do zmiany, na którą samorządy czekają od lat.

© Licencja na publikację © ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone

Źródło: zyciewarszawy.pl

