Ustawa metropolitalna dla metropolii warszawskiej. Nadzieja dla komunikacji

Warszawie i okolicznym gminom potrzebna jest ustawa metropolitalna dla metropolii warszawskiej. Takie przepisy - jak tłumaczą eksperci - umożliwiłyby powołanie wspólnego organizatora transportu, integrację taryf i połączeń oraz bardziej sprawiedliwy system finansowania usług przewozowych.



Metropolia warszawska liczy ponad 3,3 mln mieszkańców i obejmuje 70 gmin oraz 9 powiatów. Codziennie do Warszawy dojeżdża ponad 390 tys. osób. To ruch, który bez efektywnego i zintegrowanego systemu transportu publicznego prowadzi do wzrostu liczby samochodów, korków i zanieczyszczenia powietrza.

Samorządy zwracają uwagę, że obecne rozwiązania ustawowe nie pozwalają na prowadzenie spójnej polityki taryfowej, efektywne finansowanie transportu, koordynację inwestycji infrastrukturalnych z udziałem PKP PLK, GDDKiA czy samorządów czy planowanie przestrzenne powiązane z siecią transportu.

Petycja o ustawę metropolitalną dla Warszawy

Zespół Doradców Gospodarczych TOR skierował petycję do Ministerstwa Infrastruktury i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, apelując o rozpoczęcie prac legislacyjnych nad ustawą metropolitalną dla metropolii warszawskiej.

Ministerstwo Infrastruktury poinformowało, że petycja została rozpatrzona pozytywnie, a resort deklaruje gotowość do współpracy z MSWiA, jeżeli zapadnie decyzja o przygotowaniu projektu ustawy.