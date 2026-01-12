Świadek historii w Alejach Ujazdowskich. Willa Gawrońskich oficjalnie w rejestrze

Miejsce zamachu na „kata Warszawy”

W czasie II wojny światowej budynek przy Alejach Ujazdowskich 23 stał się jednym z najbardziej strzeżonych miejsc w mieście. Obiekt przejęli Niemcy, urządzając w nim siedzibę dowódcy SS i Policji na dystrykt warszawski.

To właśnie tutaj, w bezpośrednim sąsiedztwie willi, w 1 lutego 1944 roku żołnierze Armii Krajowej przeprowadzili brawurową akcję likwidacji Franza Kutschery. Śmierć „kata Warszawy” była jednym z najważniejszych sukcesów polskiego podziemia. Budynek dotkliwie ucierpiał później w czasie Powstania Warszawskiego, tracąc dachy i znaczną część zachodniego skrzydła.

Architektoniczna synteza starego z nowym

Po wojnie willa została upaństwowiona i odbudowana, co ciekawe – pod okiem tego samego projektanta, Marcina Weinfelda. Architekt stanął przed zadaniem połączenia ocalałych elementów przedwojennych z nową, socrealistyczną estetyką i potrzebami ambasady Jugosławii.

Wnętrza willi Gawrońskich kryją w sobie wysokiej klasy detale, m.in. unikatową klatkę schodową z ażurową balustradą i świetlikiem Foto: WUOZ

Konserwator zabytków podkreśla, że willa posiada wyjątkowe wartości artystyczne. Frontowa elewacja nawiązuje do stylu francuskich kamienic wielkomiejskich o monumentalnym charakterze. Z kolei wnętrza kryją w sobie wysokiej klasy detale:

reprezentacyjny hol z kamiennymi kolumnami,

bogatą sztukaterię na ścianach i sufitach,

unikatową klatkę schodową z ażurową balustradą i świetlikiem,

historyczną stolarkę oraz powojenną metaloplastykę.

Reklama Reklama

Nowy rozdział dla historycznej rezydencji

W 2000 roku, w wyniku procesów reprywatyzacyjnych, nieruchomość wróciła do rodziny Gawrońskich. Dekadę później, po opuszczeniu budynku przez ambasadę Serbii, willa przeszła w ręce prywatne. W

pis do rejestru zabytków gwarantuje, że bez względu na plany inwestycyjne właścicieli, ten istotny element tożsamości Warszawy i świadek jej najtrudniejszych chwil zostanie zachowany dla przyszłych pokoleń.