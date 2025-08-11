24.3°C
Życie Warszawy

Więcej promów przez Wisłę od poniedziałku. WTP podaje nowy rozkład

Publikacja: 11.08.2025 16:45

Od 11 sierpnia obowiązuje nowy rozkład promów po Wiśle

Foto: Warszawski Transport Publiczny

Małgorzata Krzystała
Warszawski Transport Publiczny zwiększa od 11 sierpnia częstotliwość bezpłatnych przepraw promowych. Będą one dostępne również w późniejszych godzinach, co jest dobrą informacją dla osób spędzających wakacyjne wieczory w Dzielnicy Wisła.

Obecnie brzegi Wisły łączą trzy przeprawy promowe – W1 „Słonka”, W2 „Pliszka” i W3 „Wilga”. Pierwszy z nich rusza spod Cypla Czerniakowskiego i zatrzymuje się na plaży na Saskiej Kępie. Drugi prom startuje przy moście Poniatowskiego, zatrzymując się na plaży przy Stadionie Narodowym, czyli popularnej Poniatówce. Ostatni prom rusza z przystani znajdującej się przy Podzamczu w pobliżu Multimedialnego Parku Fontann i zatrzymuje na plaży Rusałka/Praskiej zlokalizowanej niedaleko Ogrodu Zoologicznego im. Antoniny i Jana Żabińskich.

Od 11 sierpnia zmiana rozkładu przepraw promowych

Nowy rozkład obowiązuje od 11 sierpnia do 21 września. Zmiany są spore, ponieważ promy będą pływać w dni powszednie nie tylko częściej, ale również dłużej. Od wtorku do piątku pierwszy rejs będzie możliwy już od godziny 10. Do godz. 14 promy będą kursować co pół godziny (czyli dwa na godzinę), a od 14 co 20 minut (trzy promy na godzinę). Ostatni kurs zaplanowany jest na godzinę 20:00 (od poniedziałku do piątku). Do tej pory w dni robocze można było skorzystać z 14 kursów (w jedną stronę). Obecnie kursów jest 25.

Nie trzeba wyjeżdżać z Warszawy, aby poczuć wakacyjny klimat
Wisła
Bezpłatne rejsy, spływy kajakowe i sporty wodne czekają na mieszkańców

Jeśli chodzi o weekendy i święta, rozkład nie uległ zmianie. W tych dniach promy pływają co 20 minut w godzinach 9:30-20. Szczegółowe rozkłady dla każdego promu są dostępne na stronie www.wtp.waw.pl.

Jakie zasady obowiązują pasażerów promów?

W sierpniu przeprawy promowe odbywają się codziennie. We wrześniu rejsy będą możliwe wyłącznie w soboty i niedziele. Promy kursują tam i z powrotem, a przeprawa w jedną stronę trwa kilka minut. To doskonała okazja, aby zobaczyć miasto z innej perspektywy, szybko dostać się na plażę lub miejsce, z którego można rozpocząć przejażdżkę rowerem po wytyczonych ścieżkach.

Przeprawa jest szczególnie przyjemna podczas upalnych dni, ponieważ zapewnia orzeźwienie. W każdym promie znajduje się jedno miejsce dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim. Na pokład można zabrać ze sobą rower.

